Май — время обновления и перемен. Весеннее настроение вдохновляет на перемены во внешности и заставляет стричься и окрашиваться, в том числе на стрижку или смену цвета волос. Чтобы результат порадовал, многие ориентируются на лунный календарь. Фазы Луны и положение ночного светила действительно могут влиять на рост, структуру и здоровье волос.

Согласно народной мудрости и астрологическим рекомендациям, правильно выбранный день для похода к парикмахеру помогает усилить эффект от процедуры. В этой статье DNEWS даёт подробный лунный календарь стрижек и окрашивания волос на май 2025 года: какие дни подойдут для экспериментов, а какие стоит пропустить.

Как фазы Луны влияют на волосы

Луна управляет многими процессами на Земле. Она влияет на приливы и отливы, рост растений и даже эмоциональное состояние человека.

Считается, что рост волос также зависит от лунных циклов.

Стрижка на растущую Луну

Стрижка на растущую Луну способствует быстрому росту волос. Волосы становятся гуще, крепче и выглядят здоровее.

Лучшее время для тех, кто хочет отрастить длинные волосы.

Стрижка на убывающую Луну

Стрижка на убывающую Луну замедляет рост волос. Такая стрижка помогает дольше сохранять форму причёски.

Подходит тем, кто предпочитает реже посещать парикмахера.

Благоприятные дни для стрижки волос в мае 2025

Некоторые дни особенно подходят для обновления причёски. В это время Луна и знаки Зодиака способствуют укреплению волос и улучшению их внешнего вида.

Выбор правильного дня усиливает эффект от процедуры.

Лучшая первая половина месяца

1–2 мая — растущая Луна в знаке Льва. Отличное время для стрижки, волосы будут густыми и сильными.

5 мая — полнолуние. Хороший день для ухода за волосами, но стрижку лучше перенести.

8–9 мая — Луна в знаке Весов. Идеальное время для окрашивания и экспериментов с образом.

Лучшая вторая половина месяца

15–16 мая — растущая Луна в знаке Водолея. Удачное время для кардинальной смены имиджа.

19–20 мая — Луна в Рыбах. Благоприятное время для ухода за повреждёнными волосами.

23–24 мая — Луна в Тельце. Стрижка в эти дни сделает волосы крепкими и густыми.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в мае 2025

Некоторые дни неблагоприятны для похода в салон. Волосы могут стать ломкими, а причёска быстро потеряет форму.

Лучше отложить изменения на другое время.

Дни, которых стоит избегать

3 мая — убывающая Луна. Стрижка в этот день может замедлить рост волос.

6 мая — день после полнолуния. Энергия нестабильная, результат стрижки может разочаровать.

13 мая — убывающая Луна в знаке Козерога. Возможны трудности в восстановлении структуры волос.

30 мая — новолуние. День обновления, но для стрижки он не подходит.

Благоприятные дни для окрашивания волос в мае 2025

Покраска волос лучше всего удаётся на растущую Луну или в определённых знаках Зодиака.

Цвет ложится ярче, держится дольше, а структура волос меньше страдает.

Лучшие дни для окрашивания

7 мая — растущая Луна в знаке Девы. Подходит для изменения оттенка и ухода за волосами.

11 мая — Луна в Скорпионе. Отличное время для насыщенных цветов и стойких красок.

18 мая — Луна в Водолее. Удачный день для ярких, нестандартных оттенков.

25 мая — Луна в Близнецах. Лёгкая смена образа пройдёт легко и успешно.

Как правильно выбрать день для ухода за волосами

При планировании стрижки или окрашивания стоит учитывать не только фазу Луны, но и знаки Зодиака.

Комплексный подход помогает добиться лучших результатов.

Учитывайте своё настроение

Даже в благоприятный день не стоит делать стрижку через силу. Ваше внутреннее состояние влияет на восприятие результата.

Лучше идти к парикмахеру в хорошем настроении и с чётким желанием изменений.

Обращайте внимание на здоровье волос

Если волосы требуют срочной помощи, не откладывайте визит в салон из-за неподходящего лунного дня. Здоровье важнее суеверий.

Регулярный уход — основа красивых и сильных волос.

Вывод о лунном календаре стрижек и покраски в мае 2025

Лунный календарь может быть отличным помощником при планировании ухода за собой. Стрижка или окрашивание в благоприятные дни помогает не только улучшить состояние волос, но и зарядиться положительной энергией.

Однако главное — слушать своё тело, доверять профессионалам и ухаживать за волосами регулярно, независимо от положения Луны.

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