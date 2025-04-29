Правильный полив — залог здоровья и урожайности растений. Но мало просто поливать — важно делать это в согласии с лунными ритмами. Лунный поливной календарь на май 2025 года подскажет, в какие благоприятные дни для полива принесут максимальную пользу, а в какие лучше дать земле отдохнуть.

Понимание фаз Луны и её положения в знаках зодиака позволяет усилить эффект от полива, ускорить рост растений, сделать их крепче и выносливее.

В этой статье DNEWS — точный лунный поливной календарь на май 2025, практические советы для садоводов и огородников и рекомендации по уходу за разными культурами.

Фазы Луны в мае 2025 года

Растущая Луна : с 27 апреля по 11 мая

: с 27 апреля по 11 мая Полнолуние : 11 мая

: 11 мая Убывающая Луна : с 12 мая по 25 мая

: с 12 мая по 25 мая Новолуние : 25 мая

: 25 мая Начало нового цикла (растущая Луна): с 26 мая

Растущая Луна способствует движению соков вверх, активному росту надземной части растений.

Убывающая Луна помогает укреплению корней, накоплению энергии в нижней части растений.

Полнолуние и новолуние — нестабильные дни. Полив в это время может навредить, вызвать загнивание корней или ослабление иммунитета растений.

Когда лучше поливать сад и огород в мае 2025

Благоприятные дни для полива на растущую Луну

2–3 мая (Луна в Близнецах) — лёгкий утренний полив зелени, рассады.

(Луна в Близнецах) — лёгкий утренний полив зелени, рассады. 4–5 мая (Луна в Раке) — идеальное время для обильного полива всех овощных культур, особенно огурцов и арбузов.

(Луна в Раке) — идеальное время для обильного полива всех овощных культур, особенно огурцов и арбузов. 6–7 мая (Луна во Льве) — умеренный полив, особенно для томатов, капусты, баклажанов.

(Луна во Льве) — умеренный полив, особенно для томатов, капусты, баклажанов. 8–9 мая (Луна в Деве) — поддерживающий полив после пересадки рассады.

Благоприятные дни для полива на убывающую Луну

13–14 мая (Луна в Стрельце) — полив корнеплодов, картофеля, моркови, свеклы.

(Луна в Стрельце) — полив корнеплодов, картофеля, моркови, свеклы. 15–16 мая (Луна в Козероге) — полив деревьев, кустарников, подкормка корневой зоны.

(Луна в Козероге) — полив деревьев, кустарников, подкормка корневой зоны. 20–21 мая (Луна в Рыбах) — обильный полив многолетников, садовых культур.

Лучшие знаки для полива:

Рак, Скорпион, Рыбы — вода благотворно усваивается растениями.

— вода благотворно усваивается растениями. Телец, Дева — подходит для умеренного полива и питания почвы.

Когда не стоит поливать растения в мае 2025

1 мая — нестабильная Луна: полив может вызвать закисание почвы.

— нестабильная Луна: полив может вызвать закисание почвы. 11 мая — полнолуние: высокий риск заболачивания и загнивания корней.

— полнолуние: высокий риск заболачивания и загнивания корней. 24–26 мая — дни новолуния: ослабление водообмена в растениях, полив крайне нежелателен.

Также не рекомендуется поливать в дни, когда Луна находится в Овне, Близнецах и Водолее — земля плохо удерживает влагу, и вода быстро испаряется.

Как правильно поливать в зависимости от фазы Луны

На растущей Луне:

Поливать умеренно, но регулярно.

Делать упор на надземную часть растений.

Избегать переувлажнения, особенно для рассады и нежных побегов.

На убывающей Луне:

Поливать обильно, но реже.

Больше внимания уделять корням, укреплению почвы.

Хорошее время для внесения жидких удобрений.

Особенности полива разных культур в мае

Культура Лучшее время для полива Рекомендации Огурцы, арбузы, кабачки 4–5 мая, 20–21 мая Обильный полив под корень, избегать попадания воды на листья Томаты 6–7 мая, 13–14 мая Умеренный полив утром или вечером Картофель, морковь, свекла 13–16 мая Глубокий полив в прикорневую зону Цветы (бархатцы, космея) 8–9 мая, 20 мая Регулярный, но лёгкий полив Зелень (укроп, салат, базилик) 2–3 мая, 6 мая Частый полив небольшими порциями

Практические советы по поливу в мае

Поливайте утром до 10:00 или вечером после 18:00.

Избегайте резких температурных перепадов (не поливайте холодной водой).

Обязательно рыхлите почву после полива, чтобы предотвратить образование корки.

Используйте мульчу (солому, скошенную траву) для сохранения влаги.

Май 2025 года — месяц активного роста и развития растений. Полив, согласованный с фазами Луны и знаками зодиака, поможет максимально эффективно использовать природную энергетику. Следуя лунному поливному календарю, вы обеспечите своим растениям здоровый рост, защитите их от болезней и получите крепкий, богатый урожай.

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