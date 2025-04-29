Правильный полив — залог здоровья и урожайности растений. Но мало просто поливать — важно делать это в согласии с лунными ритмами. Лунный поливной календарь на май 2025 года подскажет, в какие благоприятные дни для полива принесут максимальную пользу, а в какие лучше дать земле отдохнуть.
Понимание фаз Луны и её положения в знаках зодиака позволяет усилить эффект от полива, ускорить рост растений, сделать их крепче и выносливее.
В этой статье DNEWS — точный лунный поливной календарь на май 2025, практические советы для садоводов и огородников и рекомендации по уходу за разными культурами.
Фазы Луны в мае 2025 года
- Растущая Луна: с 27 апреля по 11 мая
- Полнолуние: 11 мая
- Убывающая Луна: с 12 мая по 25 мая
- Новолуние: 25 мая
- Начало нового цикла (растущая Луна): с 26 мая
Растущая Луна способствует движению соков вверх, активному росту надземной части растений.
Убывающая Луна помогает укреплению корней, накоплению энергии в нижней части растений.
Полнолуние и новолуние — нестабильные дни. Полив в это время может навредить, вызвать загнивание корней или ослабление иммунитета растений.
Когда лучше поливать сад и огород в мае 2025
Благоприятные дни для полива на растущую Луну
- 2–3 мая (Луна в Близнецах) — лёгкий утренний полив зелени, рассады.
- 4–5 мая (Луна в Раке) — идеальное время для обильного полива всех овощных культур, особенно огурцов и арбузов.
- 6–7 мая (Луна во Льве) — умеренный полив, особенно для томатов, капусты, баклажанов.
- 8–9 мая (Луна в Деве) — поддерживающий полив после пересадки рассады.
Благоприятные дни для полива на убывающую Луну
- 13–14 мая (Луна в Стрельце) — полив корнеплодов, картофеля, моркови, свеклы.
- 15–16 мая (Луна в Козероге) — полив деревьев, кустарников, подкормка корневой зоны.
- 20–21 мая (Луна в Рыбах) — обильный полив многолетников, садовых культур.
Лучшие знаки для полива:
- Рак, Скорпион, Рыбы — вода благотворно усваивается растениями.
- Телец, Дева — подходит для умеренного полива и питания почвы.
Когда не стоит поливать растения в мае 2025
- 1 мая — нестабильная Луна: полив может вызвать закисание почвы.
- 11 мая — полнолуние: высокий риск заболачивания и загнивания корней.
- 24–26 мая — дни новолуния: ослабление водообмена в растениях, полив крайне нежелателен.
Также не рекомендуется поливать в дни, когда Луна находится в Овне, Близнецах и Водолее — земля плохо удерживает влагу, и вода быстро испаряется.
Как правильно поливать в зависимости от фазы Луны
На растущей Луне:
- Поливать умеренно, но регулярно.
- Делать упор на надземную часть растений.
- Избегать переувлажнения, особенно для рассады и нежных побегов.
На убывающей Луне:
- Поливать обильно, но реже.
- Больше внимания уделять корням, укреплению почвы.
- Хорошее время для внесения жидких удобрений.
Особенности полива разных культур в мае
|Культура
|Лучшее время для полива
|Рекомендации
|Огурцы, арбузы, кабачки
|4–5 мая, 20–21 мая
|Обильный полив под корень, избегать попадания воды на листья
|Томаты
|6–7 мая, 13–14 мая
|Умеренный полив утром или вечером
|Картофель, морковь, свекла
|13–16 мая
|Глубокий полив в прикорневую зону
|Цветы (бархатцы, космея)
|8–9 мая, 20 мая
|Регулярный, но лёгкий полив
|Зелень (укроп, салат, базилик)
|2–3 мая, 6 мая
|Частый полив небольшими порциями
Практические советы по поливу в мае
- Поливайте утром до 10:00 или вечером после 18:00.
- Избегайте резких температурных перепадов (не поливайте холодной водой).
- Обязательно рыхлите почву после полива, чтобы предотвратить образование корки.
- Используйте мульчу (солому, скошенную траву) для сохранения влаги.
Май 2025 года — месяц активного роста и развития растений. Полив, согласованный с фазами Луны и знаками зодиака, поможет максимально эффективно использовать природную энергетику. Следуя лунному поливному календарю, вы обеспечите своим растениям здоровый рост, защитите их от болезней и получите крепкий, богатый урожай.
Ранее мы писали о том, как и когда нужно сажать картошку, чтобы был хороший урожай.