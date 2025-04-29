Май — ключевой месяц для садоводов и огородников. Именно в это время закладывается основа будущего урожая. Чтобы все труды не пропали зря, важно учитывать не только погодные условия, но и фазу Луны. Лунный посевной календарь на май 2025 подскажет, когда сажать, когда ухаживать за растениями, а когда стоит сделать перерыв.
30 апреля в 05:34 начался 4-й лунный день, Луна растет, и это задаёт энергетику начала мая: рост, развитие, активные действия. Правильное использование этих энергий поможет увеличить всхожесть семян, укрепить корневую систему и получить богатый урожай.
Фазы Луны в мае 2025 года
- Растущая Луна: с 27 апреля по 11 мая
- Полнолуние: 11 мая в 14:55 (в Скорпионе)
- Убывающая Луна: с 12 мая по 25 мая
- Новолуние: 25 мая в 21:47 (в Близнецах)
- Начало растущей Луны: с 26 мая
Фаза растущей Луны — время для посева всего, что развивается над землёй: томатов, перцев, огурцов, зелени, цветов.
Фаза убывающей Луны — лучший момент для работы с корнеплодами: морковью, свеклой, картофелем, луком.
Благоприятные дни для посадки в мае 2025 года
Эти даты особенно подходят для активных садово-огородных работ:
На растущую Луну:
- 2–3 мая (Луна в Близнецах) — посев укропа, петрушки, салата, базилика.
- 4–5 мая (Луна в Раке) — отличный период для огурцов, кабачков, тыквы, посадки арбузов.
- 6–7 мая (Луна во Льве) — благоприятно высаживать капусту, перец, декоративные растения.
- 8–9 мая (Луна в Деве) — идеальное время для ухода за рассадой: пикировка, пересадка в открытый грунт.
- 10 мая (Луна в Весах) — посадка цветов, вьющихся растений, винограда.
На убывающую Луну:
- 13–14 мая (Луна в Стрельце) — посадка картофеля, редиса, редьки.
- 15–16 мая (Луна в Козероге) — благоприятно для моркови, свеклы, пастернака.
- 18–19 мая (Луна в Водолее) — обрезка деревьев, профилактика болезней и вредителей.
- 20–21 мая (Луна в Рыбах) — уход за многолетниками, полив, удобрение почвы.
- 22–23 мая (Луна в Овне) — подготовка грядок, рыхление почвы, прополка.
Неблагоприятные дни для работ в саду и огороде
В эти даты рекомендуется минимизировать любые действия с растениями:
- 1 мая — нестабильная энергетика переходного дня.
- 11 мая — полнолуние: растения ослаблены, пересадки противопоказаны.
- 24 мая — день перед новолунием, резкое падение жизненных сил.
- 25 мая — новолуние: сеять и сажать крайне нежелательно.
- 12 мая — первые сутки убывающей Луны: высокий риск слабого развития растений.
В неблагоприятные дни лучше заняться подготовкой инструментов, планированием посадок, уборкой территории.
Что сажать в мае 2025 года
Май в Украине — активный период для высадки:
- Томаты — начало мая под плёнку, середина мая — в открытый грунт.
- Огурцы — после 5 мая, при температуре почвы не ниже +15°C.
- Кабачки, патиссоны, тыквы — оптимально 5–9 мая.
- Перец, баклажаны — 7–10 мая высадка в открытый грунт на юге страны.
- Картофель — лучшее время 13–16 мая.
- Морковь, свекла — 14–16 мая при прогреве почвы.
- Кукуруза, фасоль — 6–9 мая.
- Клубника — пересадка или посадка новых кустов в начале убывающей Луны.
- Зелень (укроп, шпинат, салат) — каждые 10 дней на протяжении всего мая.
Цветы:
- Открытый грунт — астра, календула, бархатцы, космея: 6–8 мая.
- Комнатные растения — пересадка 8–10 мая.
Луна в знаках и влияние на посадку
- Телец, Рак, Скорпион, Рыбы — самые плодородные знаки: идеальны для всех видов посадок.
- Близнецы, Водолей — нейтральные знаки: можно сеять, но урожай не рекордный.
- Овен, Стрелец, Лев — дни для прополки, обработки почвы, санитарных обрезок.
- Весы, Дева — отлично подходят для ухода за декоративными культурами.
Общие рекомендации для садоводов и огородников на май 2025
- Начинайте посадки после полного прогрева почвы (не ниже +10…+15 °C).
- Работайте с землёй в утренние или вечерние часы, особенно в жаркую погоду.
- В дни растущей Луны лучше сеять и пересаживать надземные растения.
- На убывающей Луне — ухаживайте за корнеплодами и проводите обрезку.
- В полнолуние и новолуние отдыхайте — эти дни неблагоприятны для любых работ.
Подробная таблица работ на май 2025
|Дата
|Луна
|Работы
|2–3 мая
|Растущая в Близнецах
|Посев зелени, салатов
|4–5 мая
|Растущая в Раке
|Посев огурцов, кабачков
|6–7 мая
|Растущая во Льве
|Высадка перца, капусты
|8–9 мая
|Растущая в Деве
|Уход за рассадой
|11 мая
|Полнолуние
|Перерыв в работах
|13–14 мая
|Убывающая в Стрельце
|Посадка картофеля
|15–16 мая
|Убывающая в Козероге
|Посадка корнеплодов
|20–21 мая
|Убывающая в Рыбах
|Полив, удобрение
Май 2025 года дарит садоводам и огородникам множество возможностей. Следуя лунному посевному календарю, вы сможете выбрать оптимальные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями, избегая неблагоприятных периодов. Это поможет не только увеличить урожай, но и сберечь силы, энергию и время.
Пусть ваш сад в мае радует свежими всходами, а огород — крепкими и здоровыми растениями.
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