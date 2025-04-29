Май — ключевой месяц для садоводов и огородников. Именно в это время закладывается основа будущего урожая. Чтобы все труды не пропали зря, важно учитывать не только погодные условия, но и фазу Луны. Лунный посевной календарь на май 2025 подскажет, когда сажать, когда ухаживать за растениями, а когда стоит сделать перерыв.

30 апреля в 05:34 начался 4-й лунный день, Луна растет, и это задаёт энергетику начала мая: рост, развитие, активные действия. Правильное использование этих энергий поможет увеличить всхожесть семян, укрепить корневую систему и получить богатый урожай.

Фазы Луны в мае 2025 года

Растущая Луна : с 27 апреля по 11 мая

: с 27 апреля по 11 мая Полнолуние : 11 мая в 14:55 (в Скорпионе)

: 11 мая в 14:55 (в Скорпионе) Убывающая Луна : с 12 мая по 25 мая

: с 12 мая по 25 мая Новолуние : 25 мая в 21:47 (в Близнецах)

: 25 мая в 21:47 (в Близнецах) Начало растущей Луны: с 26 мая

Фаза растущей Луны — время для посева всего, что развивается над землёй: томатов, перцев, огурцов, зелени, цветов.

Фаза убывающей Луны — лучший момент для работы с корнеплодами: морковью, свеклой, картофелем, луком.

Благоприятные дни для посадки в мае 2025 года

Эти даты особенно подходят для активных садово-огородных работ:

На растущую Луну:

2–3 мая (Луна в Близнецах) — посев укропа, петрушки, салата, базилика.

(Луна в Близнецах) — посев укропа, петрушки, салата, базилика. 4–5 мая (Луна в Раке) — отличный период для огурцов, кабачков, тыквы, посадки арбузов.

(Луна в Раке) — отличный период для огурцов, кабачков, тыквы, посадки арбузов. 6–7 мая (Луна во Льве) — благоприятно высаживать капусту, перец, декоративные растения.

(Луна во Льве) — благоприятно высаживать капусту, перец, декоративные растения. 8–9 мая (Луна в Деве) — идеальное время для ухода за рассадой: пикировка, пересадка в открытый грунт.

(Луна в Деве) — идеальное время для ухода за рассадой: пикировка, пересадка в открытый грунт. 10 мая (Луна в Весах) — посадка цветов, вьющихся растений, винограда.

На убывающую Луну:

13–14 мая (Луна в Стрельце) — посадка картофеля, редиса, редьки.

(Луна в Стрельце) — посадка картофеля, редиса, редьки. 15–16 мая (Луна в Козероге) — благоприятно для моркови, свеклы, пастернака.

(Луна в Козероге) — благоприятно для моркови, свеклы, пастернака. 18–19 мая (Луна в Водолее) — обрезка деревьев, профилактика болезней и вредителей.

(Луна в Водолее) — обрезка деревьев, профилактика болезней и вредителей. 20–21 мая (Луна в Рыбах) — уход за многолетниками, полив, удобрение почвы.

(Луна в Рыбах) — уход за многолетниками, полив, удобрение почвы. 22–23 мая (Луна в Овне) — подготовка грядок, рыхление почвы, прополка.

Неблагоприятные дни для работ в саду и огороде

В эти даты рекомендуется минимизировать любые действия с растениями:

1 мая — нестабильная энергетика переходного дня.

— нестабильная энергетика переходного дня. 11 мая — полнолуние: растения ослаблены, пересадки противопоказаны.

— полнолуние: растения ослаблены, пересадки противопоказаны. 24 мая — день перед новолунием, резкое падение жизненных сил.

— день перед новолунием, резкое падение жизненных сил. 25 мая — новолуние: сеять и сажать крайне нежелательно.

— новолуние: сеять и сажать крайне нежелательно. 12 мая — первые сутки убывающей Луны: высокий риск слабого развития растений.

В неблагоприятные дни лучше заняться подготовкой инструментов, планированием посадок, уборкой территории.

Что сажать в мае 2025 года

Май в Украине — активный период для высадки:

Томаты — начало мая под плёнку, середина мая — в открытый грунт.

— начало мая под плёнку, середина мая — в открытый грунт. Огурцы — после 5 мая, при температуре почвы не ниже +15°C.

— после 5 мая, при температуре почвы не ниже +15°C. Кабачки, патиссоны, тыквы — оптимально 5–9 мая.

— оптимально 5–9 мая. Перец, баклажаны — 7–10 мая высадка в открытый грунт на юге страны.

— 7–10 мая высадка в открытый грунт на юге страны. Картофель — лучшее время 13–16 мая.

— лучшее время 13–16 мая. Морковь, свекла — 14–16 мая при прогреве почвы.

— 14–16 мая при прогреве почвы. Кукуруза, фасоль — 6–9 мая.

— 6–9 мая. Клубника — пересадка или посадка новых кустов в начале убывающей Луны.

— пересадка или посадка новых кустов в начале убывающей Луны. Зелень (укроп, шпинат, салат) — каждые 10 дней на протяжении всего мая.

Цветы:

Открытый грунт — астра, календула, бархатцы, космея: 6–8 мая.

— астра, календула, бархатцы, космея: 6–8 мая. Комнатные растения — пересадка 8–10 мая.

Луна в знаках и влияние на посадку

Телец, Рак, Скорпион, Рыбы — самые плодородные знаки: идеальны для всех видов посадок.

— самые плодородные знаки: идеальны для всех видов посадок. Близнецы, Водолей — нейтральные знаки: можно сеять, но урожай не рекордный.

— нейтральные знаки: можно сеять, но урожай не рекордный. Овен, Стрелец, Лев — дни для прополки, обработки почвы, санитарных обрезок.

— дни для прополки, обработки почвы, санитарных обрезок. Весы, Дева — отлично подходят для ухода за декоративными культурами.

Общие рекомендации для садоводов и огородников на май 2025

Начинайте посадки после полного прогрева почвы (не ниже +10…+15 °C).

Работайте с землёй в утренние или вечерние часы, особенно в жаркую погоду.

В дни растущей Луны лучше сеять и пересаживать надземные растения.

На убывающей Луне — ухаживайте за корнеплодами и проводите обрезку.

В полнолуние и новолуние отдыхайте — эти дни неблагоприятны для любых работ.

Подробная таблица работ на май 2025

Дата Луна Работы 2–3 мая Растущая в Близнецах Посев зелени, салатов 4–5 мая Растущая в Раке Посев огурцов, кабачков 6–7 мая Растущая во Льве Высадка перца, капусты 8–9 мая Растущая в Деве Уход за рассадой 11 мая Полнолуние Перерыв в работах 13–14 мая Убывающая в Стрельце Посадка картофеля 15–16 мая Убывающая в Козероге Посадка корнеплодов 20–21 мая Убывающая в Рыбах Полив, удобрение

Май 2025 года дарит садоводам и огородникам множество возможностей. Следуя лунному посевному календарю, вы сможете выбрать оптимальные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями, избегая неблагоприятных периодов. Это поможет не только увеличить урожай, но и сберечь силы, энергию и время.

Пусть ваш сад в мае радует свежими всходами, а огород — крепкими и здоровыми растениями.

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