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Лунный посевной календарь на май 2025: благоприятные, неблагоприятные дни для посадки овощей, зелени, цветов. Советы садоводам и огородникам.
Лунный посевной календарь на май 2025: благоприятные, неблагоприятные дни для посадки овощей, зелени, цветов. Советы садоводам и огородникам.
Общество
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Лунный посевной календарь на май 2025: самые благоприятные и неурожайные дни

Май — ключевой месяц для садоводов и огородников. Именно в это время закладывается основа будущего урожая. Чтобы все труды не пропали зря, важно учитывать не только погодные условия, но и фазу Луны. Лунный посевной календарь на май 2025 подскажет, когда сажать, когда ухаживать за растениями, а когда стоит сделать перерыв.

30 апреля в 05:34 начался 4-й лунный день, Луна растет, и это задаёт энергетику начала мая: рост, развитие, активные действия. Правильное использование этих энергий поможет увеличить всхожесть семян, укрепить корневую систему и получить богатый урожай.

Фазы Луны в мае 2025 года

  • Растущая Луна: с 27 апреля по 11 мая
  • Полнолуние: 11 мая в 14:55 (в Скорпионе)
  • Убывающая Луна: с 12 мая по 25 мая
  • Новолуние: 25 мая в 21:47 (в Близнецах)
  • Начало растущей Луны: с 26 мая

Фаза растущей Луны — время для посева всего, что развивается над землёй: томатов, перцев, огурцов, зелени, цветов.
Фаза убывающей Луны — лучший момент для работы с корнеплодами: морковью, свеклой, картофелем, луком.

Благоприятные дни для посадки в мае 2025 года

Эти даты особенно подходят для активных садово-огородных работ:

На растущую Луну:

  • 2–3 мая (Луна в Близнецах) — посев укропа, петрушки, салата, базилика.
  • 4–5 мая (Луна в Раке) — отличный период для огурцов, кабачков, тыквы, посадки арбузов.
  • 6–7 мая (Луна во Льве) — благоприятно высаживать капусту, перец, декоративные растения.
  • 8–9 мая (Луна в Деве) — идеальное время для ухода за рассадой: пикировка, пересадка в открытый грунт.
  • 10 мая (Луна в Весах) — посадка цветов, вьющихся растений, винограда.

На убывающую Луну:

  • 13–14 мая (Луна в Стрельце) — посадка картофеля, редиса, редьки.
  • 15–16 мая (Луна в Козероге) — благоприятно для моркови, свеклы, пастернака.
  • 18–19 мая (Луна в Водолее) — обрезка деревьев, профилактика болезней и вредителей.
  • 20–21 мая (Луна в Рыбах) — уход за многолетниками, полив, удобрение почвы.
  • 22–23 мая (Луна в Овне) — подготовка грядок, рыхление почвы, прополка.

Неблагоприятные дни для работ в саду и огороде

В эти даты рекомендуется минимизировать любые действия с растениями:

  • 1 мая — нестабильная энергетика переходного дня.
  • 11 мая — полнолуние: растения ослаблены, пересадки противопоказаны.
  • 24 мая — день перед новолунием, резкое падение жизненных сил.
  • 25 мая — новолуние: сеять и сажать крайне нежелательно.
  • 12 мая — первые сутки убывающей Луны: высокий риск слабого развития растений.

В неблагоприятные дни лучше заняться подготовкой инструментов, планированием посадок, уборкой территории.

Что сажать в мае 2025 года

Май в Украине — активный период для высадки:

  • Томаты — начало мая под плёнку, середина мая — в открытый грунт.
  • Огурцы — после 5 мая, при температуре почвы не ниже +15°C.
  • Кабачки, патиссоны, тыквы — оптимально 5–9 мая.
  • Перец, баклажаны — 7–10 мая высадка в открытый грунт на юге страны.
  • Картофель — лучшее время 13–16 мая.
  • Морковь, свекла — 14–16 мая при прогреве почвы.
  • Кукуруза, фасоль — 6–9 мая.
  • Клубника — пересадка или посадка новых кустов в начале убывающей Луны.
  • Зелень (укроп, шпинат, салат) — каждые 10 дней на протяжении всего мая.

Цветы:

  • Открытый грунт — астра, календула, бархатцы, космея: 6–8 мая.
  • Комнатные растения — пересадка 8–10 мая.

Луна в знаках и влияние на посадку

  • Телец, Рак, Скорпион, Рыбы — самые плодородные знаки: идеальны для всех видов посадок.
  • Близнецы, Водолей — нейтральные знаки: можно сеять, но урожай не рекордный.
  • Овен, Стрелец, Лев — дни для прополки, обработки почвы, санитарных обрезок.
  • Весы, Дева — отлично подходят для ухода за декоративными культурами.

Общие рекомендации для садоводов и огородников на май 2025

  • Начинайте посадки после полного прогрева почвы (не ниже +10…+15 °C).
  • Работайте с землёй в утренние или вечерние часы, особенно в жаркую погоду.
  • В дни растущей Луны лучше сеять и пересаживать надземные растения.
  • На убывающей Луне — ухаживайте за корнеплодами и проводите обрезку.
  • В полнолуние и новолуние отдыхайте — эти дни неблагоприятны для любых работ.

Подробная таблица работ на май 2025

ДатаЛунаРаботы
2–3 маяРастущая в БлизнецахПосев зелени, салатов
4–5 маяРастущая в РакеПосев огурцов, кабачков
6–7 маяРастущая во ЛьвеВысадка перца, капусты
8–9 маяРастущая в ДевеУход за рассадой
11 маяПолнолуниеПерерыв в работах
13–14 маяУбывающая в СтрельцеПосадка картофеля
15–16 маяУбывающая в КозерогеПосадка корнеплодов
20–21 маяУбывающая в РыбахПолив, удобрение

Май 2025 года дарит садоводам и огородникам множество возможностей. Следуя лунному посевному календарю, вы сможете выбрать оптимальные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями, избегая неблагоприятных периодов. Это поможет не только увеличить урожай, но и сберечь силы, энергию и время.

Пусть ваш сад в мае радует свежими всходами, а огород — крепкими и здоровыми растениями.

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