В середине апреля 2025 года в Украине ожидается умеренная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие чувствительных к погоде людей. Магнитные бури способны вызывать целый ряд симптомов — от усталости и головной боли до скачков давления и нарушений сна. Поэтому DNEWS заранее даёт прогноз и помогает подготовиться к возможным реакциям организма.

Прогноз магнитной бури на 17 апреля

На 17 апреля 2025 года прогнозируется геомагнитная буря умеренного уровня. Ожидается повышение K-индекса до 5, что свидетельствует о средней магнитной активности. Это означает, что буря может ощутимо повлиять на физическое и эмоциональное состояние метеозависимых людей.

Такая активность может сопровождаться:

головной болью,

повышенной утомляемостью,

раздражительностью,

перепадами давления,

ухудшением концентрации.

Даже если вы обычно не ощущаете влияния погоды, в такие дни стоит прислушаться к телу и немного сбавить темп.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные колебания в первую очередь воздействуют на нервную и сердечно-сосудистую системы. У людей с хроническими заболеваниями, особенно гипертонией, аритмией, ВСД или мигренями, такие дни могут вызывать обострения.

Наиболее частые симптомы:

головокружение и шум в ушах,

нарушение сна, тревожность,

скачки артериального давления,

повышенная чувствительность к звукам и свету,

апатия, снижение работоспособности.

В группе риска — пожилые люди, беременные женщины, дети, а также те, кто часто испытывает стресс или имеет ослабленный иммунитет.

Советы метеозависимым на 17 апреля

Чтобы облегчить состояние и избежать обострений в период магнитной бури, рекомендуется:

Спать не менее 7–8 часов и ложиться по графику.

Пить больше чистой воды, избегать крепкого кофе и алкоголя.

Употреблять лёгкую пищу, богатую витаминами: овощи, зелень, фрукты.

Ограничить физические и умственные перегрузки.

Чаще гулять на свежем воздухе в спокойном темпе.

Избегать конфликтов, новостного шума и стресса.

Контролировать артериальное давление (при необходимости — принять лекарства по назначению врача).

Если симптомы беспокоят сильно — не стоит откладывать обращение к врачу.

Полезные привычки для защиты от метеоударов

Чтобы легче переносить периоды геомагнитных возмущений, стоит ввести в повседневность несколько полезных привычек:

Контрастный душ по утрам.

Утренняя гимнастика и дыхательные упражнения.

Медитация или дыхательная практика на 10–15 минут в день.

Умеренная физическая активность (ходьба, плавание, йога).

Ограничение времени перед экраном и цифровой детокс.

Такие шаги помогут укрепить вегетативную нервную систему и снизить восприимчивость к магнитным бурям в будущем.

Ранее мы писали точный прогноз магнитных бурь на неделю: 7–13 апреля.