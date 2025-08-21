21 августа 2025 года в 21:00 киевское «Динамо» встретится с «Маккаби Тель-Авив» в матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе в Бачка-Тополе, Сербия. Этот матч важен для обеих команд, так как он определит, кто из них пройдет в основной этап Лиги Европы, а для «Динамо» — это шанс сохранить международный престиж и попасть в групповой этап турнира. Об этом сообщает DNEWS.

Где и когда смотреть онлайн трансляцию Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев

Поединок Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев состоится 21 августа 2025 года в 21:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале 2+2 и на стриминговом сервисе Киевстар ТБ. Если у вас нет доступа к телевизионному эфиру, будет доступна текстовая трансляция с основными моментами матча в реальном времени.

Прогноз букмекеров на матч Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев

Аналитики прогнозируют, что матч будет крайне равным. Коэффициенты на победу «Маккаби» составляют 2,62, на ничью — 3,45, на победу «Динамо» — 2,60. Это указывает на ожидаемую напряженную игру, где результат будет зависеть от индивидуальных действий лидеров и слаженной игры в обороне.

Анонс матча Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев: чего ожидать

«Маккаби» традиционно делает акцент на владении мячом и быстрые переходы из обороны в атаку. «Динамо» же, несмотря на кадровые проблемы, сохраняет способность на международной арене. Этот матч для «Динамо» — шанс не только исправить ошибки в прошлых играх, но и найти психологическую стабильность после неудач в Лиге чемпионов.

к основным игрокам команд, важно отметить, что эти составы могут изменяться в зависимости от тактических решений тренеров. Обе команды имеют серьезные кадровые потери, что может повлиять на их игру. Тем не менее, вот ориентировочный состав каждой из команд:

Маккаби Тель-Авив:

Вратарь: Мишпати

Защитники: Асанте, Стоич, Шломо, Ревиво

Полузащитники: Шахар, Патати, Сиссоко, Перец, Мадмон

Нападающий: Николаесу

Динамо Киев:

Вратарь: Нещерет

Защитники: Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак

Полузащитники: Михайленко, Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаєв

Нападающий: Ванат

Фото: Динамо Киев