Четверг, 21 августа, 2025
27.6 C
Киев
type here...
21 августа 2025 в 21:00 смотрите матч Лиги Европы Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Онлайн трансляция, прогноз букмекеров и составы команд.
21 августа 2025 в 21:00 смотрите матч Лиги Европы Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Онлайн трансляция, прогноз букмекеров и составы команд.
Общество
Время чтения 1 мин.

Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев: где и во сколько смотреть онлайн трансляцию Лиги Европы

21 августа 2025 года в 21:00 киевское «Динамо» встретится с «Маккаби Тель-Авив» в матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе в Бачка-Тополе, Сербия. Этот матч важен для обеих команд, так как он определит, кто из них пройдет в основной этап Лиги Европы, а для «Динамо» — это шанс сохранить международный престиж и попасть в групповой этап турнира. Об этом сообщает DNEWS.

Где и когда смотреть онлайн трансляцию Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев

Поединок Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев состоится 21 августа 2025 года в 21:00 по киевскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале 2+2 и на стримингово>Где и когда смотреть онлайн трансляцию Маккаби Тель-Авив – Динамо Киевcampaign=ks-tv_reg_search-brand-rlsa-inactive-users_ukraine&utm_term=%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%B1&utm_content=acid-20948714793_agid-158649041035_aaid-688153055955_ch_google_adwords%7Ctrg_kwd-298723946376%7Ccrt_688153055955%7Ckwmt_p%7Cps_%7Csrct_g%7Ctrgt_%7Csrc_%7Cdevt_c%7Cdevm_%7Clcl_9194956%7Cfdi_%7Cmrlid_5796%7Cdop_&gad_source=1&gad_campaignid=20948714793&gbraid=0AAAAADfoPFXANwg6s0LB8GzGX3YHHDazJ&gclid=Cj0KCQjw5JXFBhCrARIsAL1ckPtKDPMdqxMzC2bB20I1bavBnJgWabh8-80fbdg7aO-VfZjZ1HJYHVsaApDOEALw_wcB">Киевстар ТБ.  Если у вас нет доступа к телевизионному эфиру, будет доступна текстовая трансляция с основными моментами матча в реальном времени.

Прогноз букмекеров на матч Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев

Аналитики прогнозируют, что матч будет крайне равным. Коэффициенты на победу «Маккаби» составляют 2,62, на ничью — 3,45, на победу «Динамо» — 2,60. Это указывает на ожидаемую напряженную игру, где результат будет зависеть от индивидуальных действий лидеров и слаженной игры в обороне.

Анонс матча Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев: чего ожидать

«Маккаби» традиционно делает акцент на владении мячом и быстрые переходы из обороны в атаку. «Динамо» же, несмотря на кадровые проблемы, сохр>Прогноз букмекеров на матч Маккаби Тель-Авив – Динамо Киевсобность на международной арене. Этот матч для «Динамо» — шанс не только исправить ошибки в прошлых играх, но и найти психологическую стабильность после неудач в Лиге чемпионов.

>Анонс матча Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев: чего ожидать

к основным игрокам команд, важно отметить, что эти составы могут изменяться в зависимости от тактических решений тренеров. Обе команды имеют серьезные кадровые потери, что может повлиять на их игру. Тем не менее, вот ориентировочный состав каждой из команд:

Маккаби Тель-Авив:

  • Вратарь: Мишпати
  • Защитники: Асанте, Стоич, Шломо, Ревиво
  • Полузащитники: Шахар, Патати, Сиссоко, Перец, Мадмон
  • Нападающий: Николаесу

Динамо Киев:

  • Вратарь: Нещерет
  • Защитники: Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак
  • Полузащитники: Михайленко, Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаєв
  • Нападающий: Ванат

Ранее мы писали о том, что Шахтёр вылетел из Лиги чемпионов после удаления и неудачной серии пенальти в матче с Панатинаикос.

Фото: Динамо Киев

Горячее за неделю

Статьи

Как использовать смартфон вместо планшета: модели с полной поддержкой

0
Можно ли заменить планшет смартфоном — советы, режимы ПК, модели с DeX, стилусы, настройки и работа с графикой. Подходит ли это в 2025?
Статьи

Как определить уровень прожарки стейка: что это значит и какой выбрать

0
Все степени прожарки стейка — от rare до well done. Как выбрать идеальную степень и не испортить мясо. Полное руководство.
Статьи

Где зумерам живётся лучше всего: рейтинг городов, в которых молодёжь чувствует себя счастливо

0
Time Out назвал лучшие города для жизни по мнению зумеров: доступность, счастье, вечеринки, транспорт и атмосфера свободы.
Общество

Прогноз магнитной бури на 15 августа 2025 года

0
Магнитная буря 15 августа 2025: подробный прогноз по часам, влияние на здоровье и советы для метеочувствительных.
Статьи

Стрижка 20 августа 2025 года по лунному календарю: день трансформации и харизмы

0
20 августа 2025 — лунный день харизмы и обновления. Стрижка усилит обаяние, укрепит корни и притянет удачу в общении и финансах.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Что лучше ChatGPT, Grok или DeepSeek: сравнение и рекомендации
Следующая статья
Что принесёт стрижка 22 августа 2025: лунное влияние и практические советы

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как восстановить данные с жёсткого диска или SSD: пошаговое руководство

0
Потеря данных с жёсткого диска или SSD — не приговор. Главное — не паниковать, прекратить использование и выбрать способ восстановления.

Когда нужно крестить ребёнка: объяснение церкви и народные приметы

0
Крещение ребёнка — это важный обряд, который следует провести как можно раньше, с учетом церковных рекомендаций и народных примет.

Рассвет и заход солнца 18 августа 2025 года: сколько длится день и во сколько светает в Украине

0
Точное время восхода и заката 18 августа 2025 в Украине. Таблица рассвета, захода и долготы дня в городах Украины, рекомендации по ритму.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.