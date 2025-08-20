В ночь на 20 августа 2025 года российские войска совершили массированную атаку на город Ахтырка в Сумской области, применив ударные беспилотники-камикадзе. По предварительным данным, зафиксировано не менее 20 взрывов, преимущественно в частном секторе. Об этом сообщает полиция Сумской области, передаёт DNEWS.

Последствия атаки: десятки разрушений и пострадавшие мирные жители

Атака началась около полуночи и длилась с 00:05 до 00:18. Под удар попали жилые кварталы. По данным местных властей, пострадали 12 человек, среди которых — двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Также в результате обстрела повреждены:

многоквартирный жилой дом;

13 частных домов;

хозяйственные постройки и гаражи.

Масштаб разрушений уточняется, на месте продолжают работать экстренные службы и эксперты.

Работа правоохранителей и следственно-оперативных групп

Сразу после удара на месте происшествия начали работу следственно-оперативные группы и взрывотехники. Сотрудники полиции:

зафиксировали разрушения и последствия обстрела;

изъяли вещественные доказательства;

помогли эвакуировать пострадавших и оказали первую помощь.

Правоохранители документируют каждый факт разрушений для передачи данных в международные инстанции.

Уголовное производство

По факту массированной атаки открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Это означает, что действия российских военных расцениваются как военное преступление, связанное с преднамеренными ударами по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Расследование продолжается, украинские органы правопорядка собирают доказательства для дальнейшего юридического преследования виновных.

