Ахтырка подверглась атаке дронов 20 августа — 12 раненых, среди них дети. Повреждены дома, полиция расследует военное преступление.
Общество
Время чтения 1 мин.

Масированная атака дронами по Ахтырке 20 августа: 12 раненых, среди них дети

В ночь на 20 августа 2025 года российские войска совершили массированную атаку на город Ахтырка в Сумской области, применив ударные беспилотники-камикадзе. По предварительным данным, зафиксировано не менее 20 взрывов, преимущественно в частном секторе. Об этом сообщает полиция Сумской области, передаёт DNEWS.

Последствия атаки: десятки разрушений и пострадавшие мирные жители

Атака началась около полуночи и длилась с 00:05 до 00:18. Под удар попали жилые кварталы. По данным местных властей, пострадали 12 человек, среди которых — двое детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Также в результате обстрела повреждены:

  • многоквартирный жилой дом;
  • 13 частных домов;
  • хозяйственные постройки и гаражи.

Масштаб разрушений уточняется, на месте продолжают работать экстренные службы и эксперты.

Работа правоохранителей и следственно-оперативных групп

Сразу после удара на месте происшествия начали работу следственно-оперативные группы и взрывотехники. Сотрудники полиции:

  • зафиксировали разрушения и последствия обстрела;
  • изъяли вещественные доказательства;
  • помогли эвакуировать пострадавших и оказали первую помощь.

Правоохранители документируют каждый факт разрушений для передачи данных в международные инстанции.

Уголовное производство

е

По факту массированной атаки открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украинынарушение законов и обычаев войны.

Это означает, что действия российских военных расцениваются как военное преступление, связанное с преднамеренными ударами по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Расследование продолжается, украинские органы правопорядка собирают доказательства для дальнейшего юридического преследования виновных.

Ранее мы писали о том, что Украина запустила серийное производство ракет «Фламинго» с дальностью до 3000 км.

