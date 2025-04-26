Утром 26 апреля в Украине зафиксирован масштабный технический сбой, который затронул работу платежных терминалов, государственных сервисов и сайтов крупных компаний. Сбой в Украине 26 апреля 2025 вызвал перебои в оплате банковскими картами, остановку работы приложения «Дія» и сайта «Новой почты», а также проблемы с оплатой проезда в киевском метро. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина, соцсети и КГГА.

Согласно сообщениям в соцсетях и информации от Киевской городской государственной администрации, в стране наблюдаются серьезные перебои в работе инфраструктуры безналичных платежей.

Платежные терминалы в магазинах и на транспорте оказались недоступны. Невозможно воспользоваться также Apple Pay и Google Pay, затруднено пополнение банковских карт и оплата такси через мобильные приложения.

Параллельно пользователи сообщают о недоступности сайта «Новой почты», через который обычно оформляются отправления и отслеживаются посылки. Приложение и портал «Дія», предоставляющие доступ к важным государственным услугам, также временно не работают.

По данным Киевской городской государственной администрации, в киевском метро из-за технического сбоя в системе «Ощадбанка» временно невозможна бесконтактная оплата банковскими картами на турникетах. Специалисты банка уже работают над устранением неисправностей.

На данный момент пассажирам предлагают альтернативные способы оплаты проезда:

транспортной картой;

qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;

бумажным qr-билетом.

В городской администрации сообщили, что о возобновлении возможности бесконтактной оплаты банковскими картами в метро проинформируют дополнительно.

Ведутся работы по восстановлению нормального функционирования всех сервисов. Официальные ведомства обещают предоставить обновленную информацию, когда сбой в Украине 26 апреля 2025 будет устранен.

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