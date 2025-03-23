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Общество
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Массированная атака Шахедов на Киев: есть погибшие, среди них ребенок (фото)

В результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 23 марта погибли три человека, среди которых отец и его пятилетний ребенок. Вражеские дроны вызвали многочисленные попадания и пожары в жилых домах.

Атака на столицу началась в 21:00 и продолжалась до 2:00 ночи. «По имеющейся информации, три человека погибли, в том числе 5-летний ребенок. Еще 10 пострадали. Среди погибших – отец и его маленькая дочь. А самому младшему пострадавшему в результате российской атаки – всего 11 месяцев», – заявили в КГВА.

Жители Киева сообщали о серии взрывов и пролете вражеских дронов во всех районах города. В соцсетях распространяются видеозаписи ударов беспилотников по жилым домам и масштабных пожаров.

Воздушные силы информировали о большом количестве дронов, двигавшихся в сторону столицы, а по данным мониторинговых каналов, их количество могло достигать от 20 до 60 единиц.

Массированная атака Шахедов на Киев: есть погибшие, среди них ребенок (фото)

По информации ГСЧС, в Днепровском районе на верхних этажах девятиэтажного дома произошел пожар, который охватил 100 квадратных метров. В результате этого погибла женщина. Спасатели эвакуировали 27 жителей.

В другом доме в этом же районе, на шестом этаже шестнадцатиэтажки, зафиксированы повреждения – взрывная волна выбила окно, а также повредила пол и потолок в одной из квартир.

В Подольском районе спасатели потушили пожар, который охватил 20 квадратных метров на 20-м этаже 25-этажного жилого дома.

В Голосеевском районе огонь охватил четырехэтажное офисно-складское здание, уничтожив 2000 квадратных метров. Также сгорел жилой вагончик и грузовые автомобили на площади 60 квадратных метров. На этой территории обнаружили еще одного погибшего человека.

По данным городских властей, вместе с отцом погиб пятилетний ребенок.

Массированная атака Шахедов на Киев: есть погибшие, среди них ребенок (фото)

В Деснянском районе пожарные потушили возгорание, возникшее на открытой территории в лесополосе.

В Шевченковском районе получили повреждения шесть легковых автомобилей.

По информации руководителя городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Днепровском районе произошло возгорание в одном из заведений общественного питания.

Массированная атака Шахедов на Киев: есть погибшие, среди них ребенок (фото)

Кроме того, спасатели сообщили, что ликвидировали пожар на территории предприятия в Броварском районе, вызванный падением обломков.

Массированная атака Шахедов на Киев: есть погибшие, среди них ребенок (фото)

В селе Крюковщина, что в Бучанском районе, обломки привели к ранению двух человек и повреждению трех частных жилых домов.

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