В начале недели Испания и Португалия случилось масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут охватил десятки миллионов человек и спровоцировало настоящий коллапс в городах. Причины аварии пока официально не установлены, но власти уже называют инцидент одним из крупнейших за последние десятилетия в Европе. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

В понедельник, примерно в 12:33 по местному времени, энергосистема Испании начала стремительно отключаться. В течение нескольких секунд произошло два последовательных сбоя, вызвавших потерю около 15 ГВт мощности и блэкаут — это более половины всей энергии, потребляемой страной в моменте. Нарушения затронули также соединения с Францией, после чего вся система оказалась дестабилизирована.

Блэкаут распространился и на Португалию, а также частично на Андорру. По предварительным оценкам, без света остались до 60 миллионов человек.

Испанский премьер Педро Санчес заявил о создании государственной комиссии для выяснения причин. Португальский глава правительства Луиш Монтенегру намекнул на внешнее вмешательство. Рассматриваются версии о кибератаке и даже компьютерном саботаже. Версия об избытке «зелёной» генерации на текущем этапе исключается.

Магазины, транспорт, административные учреждения — всё оказалось парализовано. В Мадриде, Барселоне, Севилье и других крупных городах остановился общественный транспорт, возникли пробки, нарушилась мобильная связь. Однако аварийные системы сработали: больницы перешли на резервное питание, а ядерные объекты были переведены в безопасный режим.

В течение нескольких часов электроэнергия была частично восстановлена, а уже к вечеру вторника большая часть сетей работала в стабильном режиме. Полное восстановление планируется завершить в ближайшие дни.

Ранее мы писали о том, цены на б/у авто в Украине могут вырасти: что изменилось с налогами и кого это затронет.