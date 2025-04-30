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Отключение электроэнергии в Испании и Португалии 28 апреля 2025 парализовало города и затронуло 60 млн человек, блэк-аут и почему нет света.
Отключение электроэнергии в Испании и Португалии 28 апреля 2025 парализовало города и затронуло 60 млн человек, блэк-аут и почему нет света.
Общество
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Массовое отключение света в Испании и Португалии: что произошло 28 апреля 2025

В начале недели Испания и Португалия случилось масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут охватил десятки миллионов человек и спровоцировало настоящий коллапс в городах. Причины аварии пока официально не установлены, но власти уже называют инцидент одним из крупнейших за последние десятилетия в Европе. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на РБК-Украина.

В понедельник, примерно в 12:33 по местному времени, энергосистема Испании начала стремительно отключаться. В течение нескольких секунд произошло два последовательных сбоя, вызвавших потерю около 15 ГВт мощности и блэкаут — это более половины всей энергии, потребляемой страной в моменте. Нарушения затронули также соединения с Францией, после чего вся система оказалась дестабилизирована.

Блэкаут распространился и на Португалию, а также частично на Андорру. По предварительным оценкам, без света остались до 60 миллионов человек.

Испанский премьер Педро Санчес заявил о создании государственной комиссии для выяснения причин. Португальский глава правительства Луиш Монтенегру намекнул на внешнее вмешательство. Рассматриваются версии о кибератаке и даже компьютерном саботаже. Версия об избытке «зелёной» генерации на текущем этапе исключается.

Магазины, транспорт, административные учреждения — всё оказалось парализовано. В Мадриде, Барселоне, Севилье и других крупных городах остановился общественный транспорт, возникли пробки, нарушилась мобильная связь. Однако аварийные системы сработали: больницы перешли на резервное питание, а ядерные объекты были переведены в безопасный режим.

В течение нескольких часов электроэнергия была частично восстановлена, а уже к вечеру вторника большая часть сетей работала в стабильном режиме. Полное восстановление планируется завершить в ближайшие дни.

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