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20 мая 2025 года в Испании произошел масштабный сбой мобильной связи. Movistar, Vodafone и Orange пострадали, а службы оказались недоступны.
20 мая 2025 года в Испании произошел масштабный сбой мобильной связи. Movistar, Vodafone и Orange пострадали, а службы оказались недоступны.
Общество
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Массовый сбой мобильной связи в Испании: проблемы с Movistar, Vodafone и Orange

20 мая 2025 года по всей Испании был зафиксирован масштабный сбой мобильной связи, который затронул крупнейших операторов Movistar, Vodafone и Orange. В результате этого инцидента в стране не было мобильной связи и интернета, что создало серьезные неудобства для миллионов людей.

Сбой затронул крупнейшие города, такие как Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья. Ожидается, что это уже второй крупный сбой инфраструктуры в Европе за последний месяц. Абоненты не могли совершать звонки, отправлять СМС-сообщения или использовать мобильный интернет.

По данным DownDetector, проблемы с сетью начались около 5 утра по местному времени. Отключение связи также повлияло на работу экстренных служб, и в некоторых частях Испании был недоступен общеевропейский номер экстренной помощи — 112.

Причиной сбоя, как сообщают источники, стал сбой в системе Telefónica, компании, которая обслуживает большинство мобильных сетей в Испании. По предварительной информации, сбой был вызван неудачным обновлением сети, что привело к отключению электроэнергии и нарушению связи по всей стране.

Ранее мы писали о том, что 28 апреля 2025 года произошло массовое массовое отключение света в Испании и Португалии.

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