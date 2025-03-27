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Общество
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Местами дождь: погода в Украине на 28 марта

Завтра, 28 марта, в Украине ожидается преимущественно комфортная температура воздуха, однако, в некоторых регионах возможны дожди. В то же время, синоптики предупреждают о приближении резкого похолодания.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+18 °С, а на юге местами будет достигать +20 °С. Дожди возможны на востоке и северо-востоке, тогда как на большей части территории существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер будет умеренным восточному направлению, а на западе и южных областях возможны порывы до 20 м/с.

В Киеве пройдет без осадков. Ночью температура снизится до +3…+5 °С, а днем потеплеет до +15 °С.

Ранее мы рассказывали, что синоптик объяснила причины штормовых ветров в Украине и ожидание улучшения погоды.

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