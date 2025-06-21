Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что Meta пытается переманить специалистов из OpenAI предложениями с бонусами, которые могут достигать $100 млн, что больше суммы годовой компенсации. Об этом рассказывает DNEWS.

На YouTube-канале Uncapped Альтман рассказал, что Meta предлагает старшим техническим специалистам бонусы за подписания контрактов, которые значительно превышают годовую зарплату. Это стало известно после приобретения Meta компании Scale AI.

«Они начали делать такие предложения многим из нашей команды. Например, бонусы за подписание контракта на сумму $100 млн. Но я рад, что наши лучшие специалисты не приняли эти предложения. Люди понимают, что OpenAI имеет лучшие шансы создать суперинтеллект. Это в конечном итоге сделает компанию более ценным активом», — отметил Альтман.

Ранее сообщалось, что Meta теряет сотрудников, несмотря на высокие зарплаты. Сотрудники переходят к конкурентам, таким как OpenAI и Anthropic. Очевидно, Meta решила повысить ставки.

Альтман раскритиковал подход Meta к разработке ИИ. Он считает, что только фокус на миссии, а не на деньгах, создает отличную корпоративную культуру. Именно поэтому специалисты остаются в OpenAI.

«Наша цель — быть лучшим местом для исследований. Мы строим уникальную культуру, которая поможет нам добиться успеха и финансового благополучия», — добавил Альтман.

В OpenAI уверены, что они одними из первых смогут создать общий искусственный интеллект (AGI), а затем и суперинтеллект (ASI), что приведет к росту прибыли компании.

Ранее мы писали о том, что OpenAI анонсировала усовершенствованную модель ИИ o3-pro и значительно снизила цену предыдущей версии.

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