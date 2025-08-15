Пятница, 15 августа, 2025
Microsoft уточнила условия продления поддержки Windows 10 после 2025 года — для обновлений понадобится учётная запись и лицензия ESU.
Microsoft назвала главное условие для обновлений Windows 10 после 2025 года

Microsoft объявила обновлённые правила участия в программе расширенной поддержки Windows 10 ESU. Она вступит в силу после завершения основной поддержки 14 октября 2025 года. Чтобы продолжить получать обновления, пользователям придётся выполнить определённые требования. Об этом сообщает издание DNEWS со ссылкой на УНІАН

Тем, кто синхронизирует настройки своего компьютера с облачным сервисом через учётную запись Microsoft, компания предоставит ещё один год бесплатных обновлений. Пользователи, желающие продлить поддержку без ограничений, смогут купить дополнительный год обновлений за 30 долларов. Срок действия которых будет продлён до октября 2026 года.

При этом Microsoft уточнила, что даже при покупке платной лицензии использование локальной учётной записи будет недостаточным. Обязательно потребуется полноценная учётная запись Microsoft.

Ещё одним плюсом является то, что одна лицензия Windows 10 ESU будет распространяться сразу на десять устройств, привязанных к одному аккаунту. Чтобы зарегистрироваться в программе, необходимо открыть «Центр обновления Windows» в настройках системы или дождаться официального уведомления.

Компания также напомнила, что расширенная поддержка ESU не включает новые функции или исправления ошибок — она содержит только обновления безопасности, защищающие от известных уязвимостей.

Ранее мы писали о том, что Windows 10 завершает свою поддержку: что это значит для пользователей в Украине.

