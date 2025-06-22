Компания Midjourney, уже зарекомендовавшая себя в области создания изображений по текстовым запросам, представила новый инструмент для генерации видео. Новый ИИ-генератор позволяет анимировать как изображения, созданные в Midjourney, так и загруженные из других источников. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на midjourney.com.

На данный момент пользователи могут создавать короткие видеоролики длительностью 5 секунд, с возможностью удлинить их еще на 4 секунды до четырех раз. Эта функция доступна только через браузер и доступна подписчикам с минимальной платой от $10 в месяц.

Это первый опыт компании в видеоформате. В то время как конкуренты, такие как Google с инструментом Veo 3 и Adobe с Firefly Video, уже демонстрируют свои разработки, Midjourney только начинает осваивать эту область. Хотя компания немного отстала от крупных игроков, она все равно привлекла внимание. И не только из-за нововведения.

Некоторыми днями раньше, перед запуском видеогенератора, против компании был подан иск от Disney и NBCUniversal. Они заявили, что Midjourney, вероятно, использовала их контент для тренировки своих моделей без разрешения, что добавляет еще одну страницу в стремительно развивающийся сюжет о юридических последствиях для ИИ.

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