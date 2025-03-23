Воскресенье, 23 марта, 2025
11 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Минимальная зарплата в Украине с 1 апреля: стоит ли ожидать изменений

Ни одна работа с полной занятостью не может оплачиваться ниже установленного законом минимального уровня. Государство пересматривает этот показатель, учитывая экономические условия.

Минимальная заработная плата – это установленный государством гарантированный уровень оплаты за месяц или час работы, которого должны придерживаться все работодатели независимо от формы собственности. Об этом сообщает сайт «Новини.LIVE».

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на -год», который сейчас действует, с 1 января 2025 года минимальный уровень заработной платы установлен на уровне 8 000 гривен.

Чтобы получать такую сумму, работник должен работать 40 часов в неделю по стандартному пятидневному рабочему графику с 8-часовым рабочим днем.

Стоит отметить, что сейчас пересмотр этой суммы не предусмотрен, хотя в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает постепенное повышение минимальной зарплаты.

Какое повышение «минималки» предлагают

Согласно законопроекту, минимальную заработную плату планируют повышать поэтапно, а первый этап запланирован на 1 апреля 2025 года. В случае его принятия изменения будут происходить следующим образом:

  • с 1 апреля – до 9100 грн (55 грн/час);
  • с 1 июля – до 10 100 грн (61 грн/час);
  • с 1 октября – до 11184 грн (68 грн/час).

Предложенные изменения положительно повлияли бы на уровень жизни граждан, однако сейчас они все еще находятся на стадии законопроекта, который требует дальнейшего рассмотрения.

Горячее за неделю

Экономика

Журналист выяснил, кто станет главным тренером «Черноморца» после увольнения Бабича

0
Бабич возглавлял «Черноморец» с июля прошлого года, но, по...
Экономика

Anthropic добавила новую функцию web-поиска в ШИ-модель Claude (ВИДЕО)

0
Различия между основными ШИ-помощниками становятся все менее заметными —...
Общество

Шторм без капитана: как отставка Бобкина сменит украинский хоккей?

0
Главный тренер одесского "Шторма" Александр Бобкин покидает свой пост...
Политика

Какой праздник 21 марта в Украине: значение дня, народные традиции, приметы и важные исторические события

0
21 марта отмечается ряд интересных событий и традиций....
Общество

Атака на Киев: среди пострадавших зданий оказался офис OBOZ.UA (фото)

0
В ночь на 23 марта российские войска совершили массированную...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
День ангела Лідії 2025: привітання та красиві листівки 23 березня
Следующая статья
Чехія готова відправити військових в Україну у складі європейської миротворчої місії — Павел

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Это будет легендарно: появились первые кадры Mortal Kombat 2 с Карлом Урбаном в роли Джонни Кейджа

0
В сети опубликовали первые кадры продолжения культового боевика...

Как сделать 10 000 шагов в день легкими и приятными

0
Чтобы достичь 10 000 шагов в день, не нужно...

Как правильно устанавливать личные границы: типичные ошибки и эффективные подходы

0
Умение устанавливать личные границы – это тонкое искусство,...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.