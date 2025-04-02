Міноборони інтегрує дрони різних типів у систему ситуаційної обізнаності DELTA

Міністерство оборони розвиває систему ситуаційної обізнаності DELTA, яка забезпечує військових даними про ворога та сприяє координації сил на полі бою.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Ми розвиваємо систему ситуаційної обізнаності DELTA, яка забезпечує військових даними про ворога та сприяє координації сил на полі бою. Противника лякає DELTA, тож проти системи не один раз запускали ІПСО та кібератаки. Зараз у роботі інтеграція різних типів дронів та інструментів для планування роботи операторів», — поінформувала Черногоренко.

За її словами, оновлення дозволять військовим бачити, де знаходяться свої дрони, і таким чином зменшити втрати від «дружнього вогню», підвищити ефективність застосування безпілотників.

«Виробники зможуть краще розуміти потреби армії — наприклад, скільки дронів ще треба виробити. А ми будемо знати, як їх правильно застосувати під різні ураження», — пояснила заступниця міністра.

Вона подякувала команді Центру інновацій Міноборони за якісну роботу та відзначила, що DELTA — це «система нашої перемоги».

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня під час щорічної конференції TIDE Sprint 2024 у Дрездені, яка сприяє розвитку військових ІТ-систем, Центр інновацій Міністерства оборони презентував рішення щодо цифровізації стандартів НАТО.