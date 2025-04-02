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Міноборони представило інноваційні розробки на виставці NATO Edge 24

Міноборони представило інноваційні розробки на виставці NATO Edge 24

Міністерство оборони представило інноваційні військові розробки на виставці NATO Edge 24 у США.  

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

«На виставці NATO Edge 24 у США було представлено цифрові інновації Міністерства оборони, що допомагають нашим військовим ефективно виконувати задачі на полі бою», — ідеться у повідомленні.

Міноборони представило інноваційні розробки на виставці NATO Edge 24

Зокрема Центр інновацій та розвитку оборонних технологій представив: бойову систему Delta, що допомагає планувати операції; платформу Avengers, яка завдяки штучному інтелекту розпізнає ворожу техніку; інтеграційні можливості між Delta і сучасною зброєю на кшталт морських дронів Magura, дронів-бомбардувальників Nemesis та розвідувального БПЛА Vector.

Міноборони представило інноваційні розробки на виставці NATO Edge 24

Заступник начальника Центру інновацій підполковник Артем Мартиненко поінформував учасників конференції про використання платформи штучного інтелекту Avengers, яка виявляє та аналізує відеодані з дронів та стаціонарних камер.

Також він зазначив, що Центр інновацій є власником універсального військового датасету (Universal Military Dataset, UMD) – провідного у світі детально анотованого набору даних російської військової техніки.

За його словами, «Україна змушена бути передовою країною в інноваціях, щоб захистити себе та боротися з великим і жорстоким ворогом. Ми не вибирали цю реальність, але в умовах, що склалися, використовуємо кожну можливість і наявні ресурси для створення ефективних рішень».

«Широкомасштабне вторгнення Росії відкрило доступ до тисяч фото- і відеоматеріалів з технікою ворога. Ми зібрали цей масив даних, організували його, розмітили. І це допомогло нам створити “фабрику” для моделей штучного інтелекту. Саме це стало основою для розвитку платформи Avengers», — додав Мартиненко.

Начальник відділу Центру інновацій підполковник Єлизавета Бойко поділилася роллю системи Delta в успішному проведенні низки бойових операцій.

Як приклади вона навела потоплення великого десантного корабля «Цезар Куніков» та низки інших важливих російських кораблів під час морських місій. А також знищення багатомільйонної ворожої системи ППО за допомогою дрона вартістю тисячу доларів.

Організатори конференції подякували Україні за участь делегації Міноборони у NATO Edge 24 і за передачу актуального досвіду використання технологій безпосередньо з поля бою.

Також організатори підкреслили статус України як надійного партнера НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, Міноборони представило підсумки в питанні цифровізації за поточний рік.

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