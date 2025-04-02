Міноборони представило інноваційні розробки на виставці NATO Edge 24

Міністерство оборони представило інноваційні військові розробки на виставці NATO Edge 24 у США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

«На виставці NATO Edge 24 у США було представлено цифрові інновації Міністерства оборони, що допомагають нашим військовим ефективно виконувати задачі на полі бою», — ідеться у повідомленні.

Зокрема Центр інновацій та розвитку оборонних технологій представив: бойову систему Delta, що допомагає планувати операції; платформу Avengers, яка завдяки штучному інтелекту розпізнає ворожу техніку; інтеграційні можливості між Delta і сучасною зброєю на кшталт морських дронів Magura, дронів-бомбардувальників Nemesis та розвідувального БПЛА Vector.

Заступник начальника Центру інновацій підполковник Артем Мартиненко поінформував учасників конференції про використання платформи штучного інтелекту Avengers, яка виявляє та аналізує відеодані з дронів та стаціонарних камер.

Також він зазначив, що Центр інновацій є власником універсального військового датасету (Universal Military Dataset, UMD) – провідного у світі детально анотованого набору даних російської військової техніки.

За його словами, «Україна змушена бути передовою країною в інноваціях, щоб захистити себе та боротися з великим і жорстоким ворогом. Ми не вибирали цю реальність, але в умовах, що склалися, використовуємо кожну можливість і наявні ресурси для створення ефективних рішень».

«Широкомасштабне вторгнення Росії відкрило доступ до тисяч фото- і відеоматеріалів з технікою ворога. Ми зібрали цей масив даних, організували його, розмітили. І це допомогло нам створити “фабрику” для моделей штучного інтелекту. Саме це стало основою для розвитку платформи Avengers», — додав Мартиненко.

Начальник відділу Центру інновацій підполковник Єлизавета Бойко поділилася роллю системи Delta в успішному проведенні низки бойових операцій.

Як приклади вона навела потоплення великого десантного корабля «Цезар Куніков» та низки інших важливих російських кораблів під час морських місій. А також знищення багатомільйонної ворожої системи ППО за допомогою дрона вартістю тисячу доларів.

Організатори конференції подякували Україні за участь делегації Міноборони у NATO Edge 24 і за передачу актуального досвіду використання технологій безпосередньо з поля бою.

Також організатори підкреслили статус України як надійного партнера НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, Міноборони представило підсумки в питанні цифровізації за поточний рік.