Міноборони шукає розробників симуляторів віртуальної реальності для тренувань військових

Міністерство оборони України оголошує конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій VR та AR технологій (віртуальна та доповнена реальність).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Телеграмі.

"Міністерство оборони підтримує напрямок інновацій та продовжує шукати рішення для технологічної переваги над ворогом. Навчання — важлива складова у становленні воїна, тому воно має бути комплексне та максимально наближене до реальності. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у масштабуванні", — сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Зазначається, що у конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації. Також основними напрямами є використання зброї, безпілотників, бронетехніки та іншого озброєння, тактична медицина, ситуаційна обізнаність тощо. Збір заявок триває до 20 червня 2024 року.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міноборони и та Генштабом ЗСУ провели демонстраційні випробування техніки для медичної евакуації з нагоди Всесвітнього дня екстреної медичної допомоги.