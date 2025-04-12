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Общество
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Могут ли мобилизовать повторно военного, уволившегося из армии по семейным обстоятельствам: ответ юриста

Могут ли мобилизовать повторно военного, уволившегося из армии по семейным обстоятельствам: ответ юриста

Чтобы уволиться с военной службы по семейным обстоятельствам, необходимо иметь соответствующие законные основания. После увольнения лицо все равно остается на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал юрист по военному праву ЮК «Приходько и партнеры» Ярослав Звоненко.

После завершения процедуры увольнения, военнослужащий вместе со своим личным делом направляется в соответствующий ТЦК и СП, где должен стать на военный учет. Уже на месте он может обратиться с заявлением на отсрочку от повторной мобилизации – на тех же основаниях, по которым был уволен ранее, ведь в большинстве случаев они совпадают.

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Однако ситуация может измениться, если исчезают обстоятельства, дававшие право на увольнение или отсрочку. В качестве примера юрист привел случай, когда военнослужащий уволился для ухода за родителями с инвалидностью I или II группы (при отсутствии других родственников, способных обеспечить этот уход). Если такое лицо умирает, основание для увольнения теряет силу. В таком случае человек снова подлежит мобилизации.

Напомним, правительство дало разрешение бронировать до 75% работников критической коммунальной инфраструктуры.

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