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Общество
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Могут наблюдаться головные боли и слабость: прогноз магнитных бурь на 8 апреля

Могут наблюдаться головные боли и слабость: прогноз магнитных бурь на 8 апреля

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, в частности, вызывая головную боль, усталость и чувство тревоги из-за колебаний атмосферного давления. В ближайшие дни в Украине ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может вызвать подобные симптомы у метеозависимых людей.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, с 7 по 9 апреля будет отмечаться умеренная магнитная активность. В понедельник и вторник, 7 и 8 апреля, прогнозируется К-индекс на уровне 4 – это так называемый «желтый» уровень, соответствующий средним магнитным бурям.

Следует помнить, что такие прогнозы обновляются каждые три часа, поскольку геомагнитная активность зависит от динамики Солнца, поэтому информация может изменяться.

Магнитная буря – это следствие вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос высвобождается множество заряженных частиц. Когда они достигают Земли, взаимодействие с ее магнитосферой провоцирует возмущения, которые мы называем магнитными бурями. Их сила измеряется по планетарному К-индексу: значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не заметны для большинства людей, а вот бури с индексом 5 и выше могут повлиять как на технику, так и на здоровье.

Повышенная магнитная активность способна вызвать перебои в работе сотовой связи, спутников, радиоволн и навигационных систем. В случаях сильных бурь с К-индексом 7–8 возможно даже возникновение северного сияния в нетипичных широтах.

Чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь, следует соблюдать простые правила: высыпаться, пить много воды или травяные чаи, питаться легкой и здоровой пищей. Следует ограничить употребление кофе, алкоголя, жирного и острого. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, желательно в тени, а также легкие физические упражнения. Избегание стрессов и эмоционального перенапряжения также поможет пережить период геомагнитных колебаний. Людям с хроническими заболеваниями следует держать под рукой необходимое лекарство, больше отдыхать и по возможности проконсультироваться с врачом. Контрастный душ с утра может добавить бодрости, а теплая ванна вечером – поможет расслабиться.

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