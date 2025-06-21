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МОН утвердило новые правила дистанционного обучения в условиях войны. Как это повлияет на детей в Украине и за рубежом?
МОН утвердило новые правила дистанционного обучения в условиях войны. Как это повлияет на детей в Украине и за рубежом?
Общество
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МОН утвердило изменения в дистанционном обучении: что изменится

Министерство образования и науки Украины утвердило новые правила для организации дистанционного обучения в условиях военного положения. Изменения касаются приказов МОН №1112 (от 7 августа 2024 года) и №1115 (от 8 сентября 2020 года). Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на mon.gov.ua.

Эти меры входят в политику «Школа офлайн», цель которой — обеспечить качественное образование для всех детей, независимо от того, где они находятся — в Украине, на временно оккупированных территориях или за границей.

Изменения были разработаны с учётом мнений громад и регионов, а также предложений, полученных в ходе общественного обсуждения. Также они адаптированы для прифронтовых и приграничных с Россией территорий.

Изменения вступят в силу после регистрации в Министерстве юстиции Украины. Важно, что МОН уже начинает информировать школы и учителей об этих нововведениях.

Что именно изменится?

Правила по наполняемости дистанционных классов

Минимальное количество учеников в дистанционном классе — 20 детей. Однако школы могут снизить эту цифру:

  • до 10 учеников — для школ на временно оккупированных или прифронтовых территориях, в селах и поселках;
  • до 15 учеников — для школ в других городах.

Эти требования не распространяются на учреждения специализированного образования.

Возможность дистанционного обучения без всех параллелей классов

Школы могут работать в дистанционной форме, даже если в них отсутствуют не более двух параллелей классов. Например, школа может проводить дистанционные занятия для 1–6, 8–11 классов, но без 7 класса.

Обучение по украиноязычному компоненту для детей за рубежом

В одном дистанционном классе ученики будут обучаться по одной образовательной программе. Это облегчит работу учителей с детьми, находящимися в разных странах.

Если ребёнок учится за рубежом и посещает местную школу, он может дистанционно обучаться по украиноязычному компоненту в украинской школе (5–8 часов в неделю). Также можно выбрать школу и подать заявку на обучение.

Если ребёнок не ходит в местную школу, он может получить образование дистанционно в украинском учебном заведении.

Для детей за рубежом доступны экстернат и семейная форма обучения.

Обучение детей на временно оккупированных территориях

Дети на временно оккупированных территориях могут обучаться по программе педагогического патронажа — индивидуально с учётом их потребностей и безопасности.

Важно: если школа не открыта, она может продолжать работу через педагогический патронаж, и учитель будет получать оплату за обучение конкретного ребёнка.

Продолжение обучения для детей в зоне боевых действий

Если ребёнок находится в районе боевых действий, он может продолжить учёбу дистанционно в своей родной школе. Перевод в другое учебное заведение не требуется. Однако, если есть возможность посещать школу при наличии укрытия, это будет приоритетом для учеников.

Кадровый резерв для учителей

Чтобы обеспечить плавный переход к изменениям, МОН создаёт кадровый резерв. Это поможет учителям, которые могут остаться без работы, проходить обучение и получать среднюю зарплату. Это касается учителей из областей, которые находятся в зоне боевых действий.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года и позволят оперативно реагировать на изменения в условиях войны, гарантируя доступ к качественному образованию для всех детей, где бы они ни находились.

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