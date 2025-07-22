Вторник, 22 июля, 2025
30.1 C
Киев
type here...
Monobank запустил функцию приема платежей через iPhone, упрощая процесс для бизнеса. Как это изменит оплату и доступность для малого бизнеса.
Monobank запустил функцию приема платежей через iPhone, упрощая процесс для бизнеса. Как это изменит оплату и доступность для малого бизнеса.
Общество
Время чтения 1 мин.

Monobank запустил возможность приема оплат через iPhone

Monobank официально анонсировал запуск функции приема платежей через iPhone в рамках своего сервиса «Терминал в смартфоне». До сих пор эта возможность была доступна только пользователям Android, но теперь она работает и на устройствах с iOS, рассказывает DNEWS. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале соучредителя Monobank Олега Гороховского.

Что важно знать

«У нас уже был «Терминал в смартфоне», который позволяет бизнесу принимать платежи без физического терминала. Однако до сегодняшнего дня эта функция была доступна только на Android. Сегодня мы решили этот вопрос», — отметили в Monobank.

Приложение «Терминал by mono» теперь дает возможность предпринимателям принимать бесконтактные платежи с помощью карт, смартфонов или часов, используя технологию Tap to Pay. Для работы требуется только iPhone XS или более новая модель. Отдельные POS-терминалы не нужны.

Владельцу бизнеса достаточно скачать приложение, ввести сумму и позволить клиенту просто поднести карту или устройство для завершения платежа.

Олег Гороховский также добавил шутку о том, как он установил терминал на смартфон жены и теперь она ежедневно «списывает деньги с его устройства за завтрак».

Эта функция уже доступна для предпринимателей и может стать важным шагом вперед для малого бизнеса в Украине, упрощая и делая процесс приема платежей более доступным.

О Monobank

Monobank — первый в Украине банк, который работает исключительно через приложение без физических отделений. Банк был запущен в ноябре 2017 года в партнерстве с Универсал Банком.

Ранее мы писали о том, можно ли обналичить криптовалюту в Украине: как и где это лучше всего сделать.

Фото: скриншот видео

Горячее за неделю

Статьи

Стиль Old Money: элегантная роскошь вне времени

0
Узнайте, как одеваться и жить в стиле Old Money: сдержанная роскошь, вечная элегантность, ключевые бренды и практичные советы в одной статье.
Статьи

Кредит для бизнеса в Украине 2025: свежие условия и возможные риски

0
Подборка 30 кредитов для бизнеса с реальными ставками и APR — от 0,01% до 114 000%. Что скрывают предложения банков и МФО в Украине?
Статьи

К чему приводит дефицит витамина В1 в организме: симптомы и лечение

0
Слабость, тревожность, невропатия — признаки дефицита В1. Узнай, как восстановить уровень тиамина и избежать осложнений на сердце и мозг.
Культура

Какую молитву читать при депрессии: сила молитвы для душевного исцеления

0
Какие молитвы помогут при депрессии, и как они могут привести к душевному исцелению. Читайте молитвы, дарующие покой и внутренний баланс.
Культура

Пожар уничтожил главную сцену Tomorrowland за два дня до начала фестиваля

0
Пожар уничтожил главную сцену Tomorrowland за два дня до начала фестиваля, но мероприятие все равно состоится.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Курс валют в Украине на 22 июля 2025 года: гривна теряет позиции
Следующая статья
Как отмыть духовку быстро и легко: секреты чистоты без усилий

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Гороскоп на 17 июля 2025 года для всех знаков Зодиака

0
Узнайте, что предсказывает гороскоп на 17 июля 2025 года для каждого знака Зодиака. Звезды предлагают важные рекомендации и предсказания.

Тенсель: что за ткань, ее состав, применение и правила ухода

0
Тенсель vs хлопок: научные факты о самой инновационной ткани. Полное руководство по выбору и уходу ткани в быту.

Зеленский легализовал множественное гражданство: кого это коснется

0
Зеленский подписал закон о множественном гражданстве в Украине. Какие изменения ждут граждан Украины и иностранных граждан.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.