Monobank официально анонсировал запуск функции приема платежей через iPhone в рамках своего сервиса «Терминал в смартфоне». До сих пор эта возможность была доступна только пользователям Android, но теперь она работает и на устройствах с iOS, рассказывает DNEWS. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале соучредителя Monobank Олега Гороховского.

Что важно знать

«У нас уже был «Терминал в смартфоне», который позволяет бизнесу принимать платежи без физического терминала. Однако до сегодняшнего дня эта функция была доступна только на Android. Сегодня мы решили этот вопрос», — отметили в Monobank.

Приложение «Терминал by mono» теперь дает возможность предпринимателям принимать бесконтактные платежи с помощью карт, смартфонов или часов, используя технологию Tap to Pay. Для работы требуется только iPhone XS или более новая модель. Отдельные POS-терминалы не нужны.

Владельцу бизнеса достаточно скачать приложение, ввести сумму и позволить клиенту просто поднести карту или устройство для завершения платежа.

Олег Гороховский также добавил шутку о том, как он установил терминал на смартфон жены и теперь она ежедневно «списывает деньги с его устройства за завтрак».

Эта функция уже доступна для предпринимателей и может стать важным шагом вперед для малого бизнеса в Украине, упрощая и делая процесс приема платежей более доступным.

О Monobank

Monobank — первый в Украине банк, который работает исключительно через приложение без физических отделений. Банк был запущен в ноябре 2017 года в партнерстве с Универсал Банком.

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