В Украине снова наблюдается мощная геомагнитная буря, способная повлиять на всё — от самочувствия людей до спутниковой связи и радиодиапазонов. 1 июня 2025 года активность достигла уровня G4, что делает её одной из самых сильных за последние годы. Такое явление уже вызвало обсуждение среди астрономов, медиков и обычных граждан. На фоне возможных технологических сбоев появилась и позитивная новость: в небе Украины снова возможно полярное сияние.

Северное сияние — редкое зрелище для наших широт. Но именно такие мощные магнитные бури открывают шанс его наблюдать. Где именно можно увидеть свечение, насколько оно интенсивно и как долго продлится буря? А главное — что говорят астрономы о возможных последствиях и рисках? Об этом — в глубоком аналитическом обзоре DNEWS.

Что происходит в магнитосфере Земли

Магнитная буря, начавшаяся на Земле, достигла предпоследнего — четвёртого — уровня по пятибалльной шкале NOAA. Об этом сообщил астроном Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По его словам, уровень геомагнитной активности G4 удерживается уже более трёх часов, и при сохранении текущих условий возможен переход к наивысшему уровню G5 уже в течение суток.

Он подчеркнул, что характеристики окружающей Землю плазмы находятся на исключительно высоком уровне. Плотность и скорость солнечного ветра остаются аномальными. В частности, скорость солнечного ветра местами превышает 1000 км/с, а температура плазмы превышает 2 миллиона градусов Цельсия. Это в десятки раз выше нормы и даже выше температуры в солнечной короне.

Что означает уровень G4

Класс G4 — это предупреждение о значительном геомагнитном возмущении. На этом уровне возможны серьёзные сбои в радиосвязи, навигации, работе спутников, а также проблемы с энергосетями.

Важно отметить: столь высокая активность может сохраняться в течение нескольких суток. По прогнозу, буря продлится до 3 июня включительно. Кр-индекс на эти дни колеблется от Кр6- до Кр8-, что подтверждает сохраняющуюся нестабильность магнитосферы.

Северное сияние над Украиной: где и когда его видно

С начала бурь 1 июня уже зафиксированы случаи наблюдения полярного сияния на территории Украины. Свидетели из Сумской и Черниговской областей отмечали появление розово-фиолетовых полос в ночном небе. Такие явления обычно характерны для Арктики, но при уровне G4 они становятся возможными и в средней полосе.

Для лучшего наблюдения выбирайте открытые места вдали от города. Наибольшая вероятность увидеть сияние — между 22:00 и 02:00. При этом погода должна быть ясной, а небо — свободным от засветки фонарей.

Кому и чем опасна геомагнитная буря

Пока одни любуются северным сиянием, другие ощущают на себе влияние магнитной активности. Это особенно касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых и метеочувствительных граждан.

Влияние на здоровье

При магнитных бурях участились жалобы на головные боли, скачки давления, бессонницу и тревожность. Врачи советуют контролировать уровень артериального давления, избегать перегрузок и пить больше воды.

Рекомендуется ограничить воздействие электромагнитных источников, снизить потребление кофеина и алкоголя. Людям с гипертонией особенно важно соблюдать рекомендации лечащего врача и иметь под рукой нужные препараты.

Риски для технологий

На фоне нынешней активности G4 уже зафиксированы сбои в работе GPS-устройств. Операторы беспилотников и фермеры сообщают о проблемах в точности позиционирования. Также отмечаются трудности в передаче радиосигналов в коротковолновом диапазоне.

Так как параметры межпланетной среды продолжают оставаться нестабильными, не исключено усиление помех и временное отключение связи в отдельных регионах.

Почему полярное сияние возможно именно сейчас

Феномен сияния наблюдается благодаря мощному взаимодействию солнечного ветра с магнитосферой. При уровне активности G4 заряженные частицы способны проникать глубже в атмосферу, вызывая свечение на высоте около 100 километров.

Сумщина — эпицентр редкого явления

Сумская область за последние месяцы становится зоной, где чаще всего появляется сияние. Даже в мае, при бури уровня G2–G3, здесь зафиксировали уникальное свечение, что говорит о влиянии сочетанных факторов и продолжительных воздействий.

Жители региона делятся снимками, делая Сумщину новой «точкой притяжения» для астрономов и фотографов. Это также говорит о том, что активность на Солнце действительно близка к пиковым значениям текущего цикла.

Прогноз Кр-индекса и его значение

По состоянию на 1–3 июня, прогноз Кр-индекса показывает нестабильные, но высокие значения. В воскресенье — Кр4-/Кр8-, понедельник — Кр5+/Кр8-, вторник — Кр4+/Кр6-. Это означает, что буря не только продолжится, но и сохранит потенциал для дальнейшего роста.

Как подготовиться к буре и наблюдению сияния

При такой активности полезно не только полюбоваться красотой неба, но и принять меры предосторожности, особенно если вы метеозависимы или используете навигационные устройства в повседневной жизни.

Медицинские рекомендации

Следите за режимом дня, по возможности избегайте физической и умственной перегрузки. Особенно важно это для пожилых людей. Питание должно быть сбалансированным, с акцентом на магний и витамины группы B.

При плохом самочувствии — не откладывайте обращение к врачу. Магнитная буря может не только ухудшить состояние, но и спровоцировать кризисные ситуации.

Советы для пользователей техники

Пилотам, геодезистам и аграриям стоит учитывать возможные отклонения в работе GPS и ГЛОНАСС. Планируйте полевые работы и полёты дронов с учетом помех, особенно в период с 1 по 3 июня.

Радиолюбителям стоит перейти на альтернативные частоты. Обновляйте ПО на своих устройствах — некоторые производители выпускают патчи на случай аномалий в навигации.

Что говорят специалисты о причинах бури

По словам Сергея Богачева, выброс корональной массы с поверхности Солнца был зафиксирован ещё 31 мая. Уже в 8:30 утра 1 июня параметры межпланетной среды резко изменились, что свидетельствует о прибытии облака плазмы.

Это и стало триггером для начала геомагнитной бури уровня G4. Особенность текущей ситуации — в редкой плотности и скорости солнечного ветра, а также температуре, превышающей два миллиона градусов. Ученые отмечают: такие показатели либо не фиксировались ранее, либо приближаются к историческим максимумам.

Будут ли такие бури повторяться

Да, в 2025 году Земля приближается к солнечному максимуму. Это означает рост числа вспышек, выбросов плазмы и, соответственно, геомагнитных бурь. Увеличится также вероятность северных сияний в умеренных широтах.

Ученые прогнозируют, что 2025 и 2026 годы будут особенно насыщенными подобными событиями. Это даёт уникальный шанс наблюдать полярные сияния в Украине, но также требует повышенного внимания к технологическим и медицинским рискам.

Северное сияние — подарок космоса и вызов науке

Это явление вдохновляет, восхищает и напоминает о масштабах солнечного воздействия. Каждый раз, когда в небе появляются цветные полосы, это не просто красота — это наглядный индикатор процессов, происходящих за миллионы километров от Земли.

Полярное сияние — больше, чем визуальный эффект. Это диалог Земли с Солнцем, наблюдать за которым — привилегия и честь для каждого.

Прогнозы на будущее

Магнитная буря, начавшаяся 1 июня, достигла уровня G4 и может усилиться до G5. Это повлияло на здоровье людей, работу систем связи и дало уникальную возможность увидеть северное сияние. В Украине снова возможно полярное сияние, особенно в северо-восточных регионах. Буря продлится как минимум до 3 июня.

Следите за обновлениями Кр-индекса, заботьтесь о здоровье и не упустите шанс полюбоваться одним из самых завораживающих явлений природы.

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