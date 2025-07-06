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Moto G100 Pro удивит вас ярким OLED-дисплеем, мощной батареей и доступной ценой. Узнайте, чем этот бюджетный смартфон похож на флагман!
Moto G100 Pro удивит вас ярким OLED-дисплеем, мощной батареей и доступной ценой. Узнайте, чем этот бюджетный смартфон похож на флагман!
Общество
Время чтения 1 мин.

Moto G100 Pro: Яркий OLED-дисплей и мощная батарея по цене от $195

Компания Motorola представила новый смартфон в бюджетном сегменте — Moto G100 Pro. Он ставит акцент на яркость дисплея и продолжительное время работы, демонстрируя, что недорогие устройства могут не уступать флагманам по техническим характеристикам. Об этом рассказывает DNEWS со ссылкой на itc.ua.

Модель оснащена 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712×1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 4500 нит. Это делает экран более ярким и чётким, чем у многих более дорогих моделей.

Moto G100 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300, который знаком по моделям, таким как OPPO Reno12 Pro. Пользователи могут выбрать версию с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Поддержки microSD нет.

Смартфон оснащен аккумулятором ёмкостью 6720 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку на 30 Вт. Эта батарея способна работать долго, а её ёмкость — одна из самых высоких среди бюджетных смартфонов. Несмотря на это, устройство остаётся компактным: его толщина составляет всего 8,6 мм, а вес — 198 г. Защита от пыли и воды соответствует стандартам IP68 и IP69. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600, а сверхширокоугольный модуль с разрешением 8 МП расширяет возможности съемки. Фронтальная камера на 32 МП находится в круглом отверстии дисплея.

Смартфон доступен для предварительного заказа в Китае по цене от $195. О глобальном запуске пока не сообщается, но модель может выйти под другим названием в других странах. Например, Moto G 2025, доступный в США, может стать аналогом для других рынков.

Ранее мы писали о том, что Samsung прекратит поддержку 6 флагманских и среднебюджетных смартфонов Galaxy.

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