На горе Поп Иван температура упала до -18°C — ГСЧС

На вершине горы Пип Иван в Карпатах фиксируются сложные погодные условия. Сильный мороз, порывистый ветер и снегопады замели обсерваторию, расположенную на высоте более 2 тысяч метров.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Утром 7 апреля температура на вершине опустилась до -18 ° C, а скорость ветра достигла 7 м/с. Ситуацию усугубляет плотный туман и снег, который не прекращает падать.

«Мороз, снегопад и плохая видимость создают серьезную угрозу жизни. Призываем воздержаться от походов в горы до стабилизации погодных условий», — отметили спасатели.

Отмечается, что еще накануне на Пип Иван выпало около 30 сантиметров снега.

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В ГСЧС подчеркнули: внезапное ухудшение погоды опасно даже для опытных туристов, ведь в условиях ограниченной видимости и мороза ориентироваться в горах крайне сложно.

Ранее в Украинском гидрометеоцентре объяснили, что ухудшение погодных условий вызвано поступлением холодного арктического воздуха. В результате над страной сформировался активный циклон, вызвавший резкое похолодание и снегопады.

Напомним, ранее мы говорили, в каких регионах будут дожди, снег и аномальные температуры.

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