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Общество
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На горнолыжном курорте в Турции произошел масштабный пожар в отеле: есть погибшие и раненые (фото)

Трагедия произошла на популярном горнолыжном курорте Улудаг в Турции, где в результате пожара в гостинице погибли люди. Инцидент произошел в закрытой ранее гостинице, которая не имела необходимого сертификата для туристического бизнеса.

Об этом сообщает TRT Haber. Во время пожара в помещении находились 12 человек – сотрудники гостиницы и работники расположенного рядом горнолыжного курорта. Наибольшие потери понесла семья лыжного инструктора – муж, его жена и сын пострадали от густого дыма.

Медики пытались спасти потерпевших, однако, к сожалению, лыжный инструктор и его сын погибли. Жену госпитализировали. Спасатели полностью потушили пожар, продолжаются следственные действия для выяснения причин и обстоятельств трагического инцидента.

Напомним, в результате взрыва на оружейном заводе в Турции погибли 12 человек.

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