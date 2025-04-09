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Общество
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«На грани выживания»: какую пенсию получит украинец с зарплатой 8000 гривен

"На грани выживания": какую пенсию получит украинец с зарплатой 8000 гривен

Размер пенсионных выплат в Украине зависит от нескольких ключевых факторов. В частности, на него влияют размер заработной платы, возраст, в котором человек выходит на пенсию, пол, а также другие индивидуальные обстоятельства.

По данным Пенсионного калькулятора, человек, который имел ежемесячный доход в 8 000 гривен и ушел на пенсию в 65-летнем возрасте по общим правилам, может рассчитывать на пенсию примерно в 3 640 гривен. Об этом пишет «24 Канал».

Между тем, если женщина получала ежемесячный доход в размере 8 000 гривен и вышла на пенсию в 65 лет, ее пенсия будет составлять 3 936 гривен. Однако, если она выйдет на пенсию раньше, размер выплат также изменится:

  • если лицо с месячным доходом 8 000 гривен выходит на пенсию в 63 года, сумма выплат будет такой: для мужчины – 3 304 гривны, для женщины – 3 576 гривен.
  • при выходе на пенсию в 60 лет выплаты составят: для мужчины – 2 800 гривен, для женщины – 3 144 гривны.

Подробности о пенсионном калькуляторе

Каждый желающий может определить приблизительный размер своей пенсии с помощью Пенсионного калькулятора.

«Эта услуга разработана для людей, которые хотели бы спрогнозировать свое пенсионное будущее и узнать ориентировочный размер пенсии по возрасту по данным, содержащимся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины», – говорится на сайте ПФУ.

Пенсионный калькулятор рассчитывает ориентировочный размер пенсии по возрасту, основываясь на доступных на момент вычисления данных. Однако пользователь может добавить информацию о периодах своей трудовой деятельности, которые пока не зафиксированы в базе Пенсионного фонда.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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