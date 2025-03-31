На границе с Беларусью пропали американские военные: найден бронеавтомобиль

В Литве обнаружен бронетранспортёр, в котором находились четверо военнослужащих США, пропавших во время учений возле границы с Беларусью. Сейчас продолжается официальное расследование. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на Минобороны Литвы.

Инцидент произошёл во время военных учений на полигоне в Пабраде, который расположен в Швенченском районе Литвы, неподалёку от белорусской границы. По данным Минобороны Литвы, речь идёт о манёврах в рамках ротации американских подразделений, размещённых на территории страны.

Поиски продолжались шесть дней. В результате была обнаружена бронемашина, застрявшая в болотистой местности. Её эвакуация стала важным этапом в расследовании. На месте работают представители литовской военной полиции и американские следователи.

Минобороны сообщает, что следствие ведётся с участием обеих сторон. Ведётся сбор информации и анализ обстоятельств исчезновения. Начато полноценное расследование, чтобы установить точные причины случившегося с американскими военнослужащими.

По предварительным данным, пропавшие могли находиться в тяжёлой броневик-эвакуаторе M88 Hercules, созданном на базе танка Abrams. Эта техника весит свыше 60 тонн и может быть особенно уязвимой в условиях заболоченной местности, характерной для полигона в Пабраде.

На данный момент на полигоне продолжают службу два батальона 3-й пехотной дивизии армии США. В дальнейшем запланированы совместные учения с вооружёнными силами Литвы и другими странами НАТО.

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