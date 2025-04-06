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Общество
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На какие дополнительные выплаты имеют право пенсионеры 65-70 лет в 2025 году

На какие дополнительные выплаты имеют право пенсионеры 65-70 лет в 2025 году

В 2025 году в Украине увеличиваются выплаты определенным категориям пенсионеров. Согласно постановлению Кабинета Министров №209, неработающие пенсионеры с достаточным страховым стажем получат дополнительные доплаты к пенсиям.

Доплаты будут распределяться по возрастным категориям. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Лица от 65 лет

  • Если пенсия меньше 3758 грн, устанавливается доплата к этой сумме
  • Обязательное условие: страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин

Лица до 70 лет

  • Имеют право на доплату до 3 323 грн, если их пенсия ниже этой суммы
  • Условие: наличие требуемого стажа или инвалидность I группы.

Пенсионеры 70-80 лет

  • Доплата до 3 613 грн, если пенсия меньше этой суммы
  • Необходимый стаж: 35 лет для мужчин, 30 лет для женщин
  • Дополнительная выплата 300 грн. для лиц 70-74 лет.

Лица старше 80 лет

  • Доплата до 3758 грн при меньшей пенсии
  • Минимальный стаж: 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин.

Следует отметить, что пенсионеры 65-70 лет не получают отдельных надбавок, но по достижении 70-летнего возраста им назначается дополнительная выплата.

Также с 1 апреля в Украине запланировано повышение пенсий около 630 000 работающих пенсионеров.

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