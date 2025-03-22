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Общество
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На какие льготы имеют право люди с 3 группой инвалидности

Лица с инвалидностью III группы имеют право на комплексную государственную поддержку, включающую финансовую помощь, трудовые гарантии, образовательные возможности и транспортные льготы. Инвалидность III группы устанавливается гражданам с умеренными нарушениями здоровья, которые способны продолжать трудовую деятельность при пониженной нагрузке.

Присвоение группы осуществляют профильные экспертные комиссии (бывшие МСЭК). Для использования предусмотренных льгот необходимо иметь соответствующее удостоверение или документ о праве на социальную помощь. Об этом пишет 24 tv.ua.

Социальные выплаты

Государство обеспечивает социальную помощь:

  • Лицам с инвалидностью с детства (60% прожиточного минимума)
  • Детям с инвалидностью до 18 лет (70% прожиточного минимума)

Пенсионное обеспечение

Граждане с инвалидностью III группы имеют право на пенсию по инвалидности при наличии достаточного страхового стажа. Размер такой пенсии составляет 50% от пенсии по возрасту. Минимальная пенсия для неработающих лиц – 2520 гривен, для работающих – 2093 гривны.

Трудовые гарантии

Законодательство предусматривает специальные условия трудоустройства:

  • Обязанность работодателя трудоустроить квалифицированных лиц с инвалидностью
  • Учет реабилитационных потребностей
  • Трудоустройство без испытательного срока
  • Дополнительные льготы по отпускам:
    • Два дополнительных дня к ежегодному отпуску
    • Отпуск без сохранения зарплаты до 30 дней ежегодно
    • Инвалиды войны: дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней в году)

Медицинское обеспечение

Лица с инвалидностью III группы могут получить льготы на:

  • Реабилитационные средства
  • Медицинские изделия
  • Специализированный транспорт (при наличии соответствующего медицинского заключения)

Лица с инвалидностью, чья пенсия не превышает установленный минимум, имеют право на бесплатные лекарства по рецептам при амбулаторном лечении.

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