На какую доплату имеют право проживающие в зоне радиоактивного загрязнения пенсионеры: ответ Минсоцполитики

В Минсоцполитики объяснили, как обновить информацию в государственных реестрах по поводу проживания в зоне радиоактивного загрязнения. Ведомство напомнило, что согласно Закону «О государственном бюджете Украины на 2025 год», неработающие пенсионеры, постоянно проживающие или проживавшие в зоне радиоактивного загрязнения, не выезжали оттуда и не переселялись туда добровольно, имеют право на ежемесячную доплату.

Эта выплата предусмотрена для граждан, имеющих статус пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Именно эти категории защищают украинское законодательство, сообщает Минсоцполитики.

В Минсоцполитики обратили внимание, что часть пенсионеров столкнулась с проблемой: в Едином демографическом реестре отсутствует информация об их проживании в зоне загрязнения с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС до 1993 года. Чтобы исправить ситуацию, правительство утвердило дополнительные механизмы подтверждения этого факта. Они позволят органам Пенсионного фонда получить необходимые сведения и назначить пенсионерам доплату в размере 2361 грн в месяц.

Чтобы обновить данные в Едином демографическом реестре, необходимо обратиться к:

органа регистрации (например, ЦНАП или сельского/поселкового совета) с паспортом гражданина Украины в форме книжечки или домовой книгой, подтверждающей местожительство в зоне загрязнения в период от аварии до 1993 года;

(например, ЦНАП или сельского/поселкового совета) с паспортом гражданина Украины в форме книжечки или домовой книгой, подтверждающей местожительство в зоне загрязнения в период от аварии до 1993 года; территориального органа Пенсионного фонда , чтобы получить сканированные копии паспорта в форме книжечки, если они хранятся в материалах пенсионного дела;

, чтобы получить сканированные копии паспорта в форме книжечки, если они хранятся в материалах пенсионного дела; также можно предоставить справку о периоде проживания на соответствующей территории, которую выдает орган регистрации в форме выписки из реестра территориального общества.

После уточнения информации о месте жительства Пенсионный фонд начислит предусмотренную доплату, начиная с 1 января 2025 года. То есть даже если документы будут представлены в апреле или позже, выплата будет осуществляться за весь период с начала года.