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Общество
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На какую пенсию могут рассчитывать украинцы с 15 тыс. грн зарплаты и 45 годами стажа

Будущий размер пенсионных выплат зависит от уровня заработной платы и продолжительности страхового стажа. Например, мужчина, который проработал 45 лет и имел среднюю зарплату 15 тысяч гривен, может рассчитывать на пенсию, превышающую средний показатель по стране.

В 2025 году мужчины, достигшие 65-летнего возраста, имеющие 45 лет стажа и получавшие зарплату около 15 тысяч гривен, могут рассчитывать на пенсию более 9 тысяч гривен. Такие расчеты на март приводят «Экономические новости».

Впрочем, в этом расчете не учтены дополнительные надбавки, которые могут повысить пенсию. Среди них – статус ветерана или ребенка войны, почетного донора, а также особые заслуги перед государством и тому подобное.

Вместе с тем, как ранее писал OBOZ.UA, мужчина с 35-летним стажем и заработной платой 15 тысяч гривен может ожидать пенсии примерно в 4 228,20 гривны.

  • Дело в том, что по данным ПФУ за прошлый год, соотношение зарплаты в 15 тысяч гривен к средней заработной плате в 16 836 гривен, из которой уплачивали единый социальный взнос, составляет 0,89.
  • Следовательно, учитывая среднюю зарплату за последние три года (13 559,41 гривны), 35-летний стаж и указанное соотношение можно рассчитать размер будущей пенсии.

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