Воскресенье, 23 марта, 2025
12.6 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

На рынке труда в Украине кардинальные изменения: в каких сферах исчез дефицит кадров

В Украине, хотя рынок труда постепенно восстанавливается, нехватка кадров все еще остается существенной по количеству открытых вакансий. Единственным исключением остается сфера ІТ, где сохраняется высокая конкуренция за рабочие места.

Основательница и генеральный директор консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько в комментарии для OBOZ.UA отмечает: «Дефицит кадров все еще остро наблюдается на рынке труда. Работодатели ищут специалистов с высокой квалификацией, опытом, которые сразу готовы работать. А таких специалистов критически не хватает».

«Работодатели активно ищут профессиональных кандидатов, которых очень не хватает на рынке. И далеко не все готовы привлекать менее профессиональных и обучать их. Крупные компании уже давно построили систему обучения. А вот меньшие компании пока или не имеют ресурсов для такого обучения, или же не дошли до этого. Вот у нас, как агентства, запросов очень много, но многие такие запросы не соответствуют рыночным условиям», – говорит Слинько.

В IT-сфере, в отличие от многих других отраслей, наблюдается не нехватка специалистов, а наоборот высокая конкуренция за рабочие места. Больше всего востребованы вакансии с возможностью дистанционной работы.

«Должности верстальщика, Front-end разработчика, вебдизайнера – стабильно на верхушке рейтинга самых конкурентных профессий. Но уже второй месяц подряд его возглавляет должность директ-менеджера, то есть специалиста по обработке заявок в инстаграм-магазинах. Среди других удивительно конкурентных вакансий – копирайтер, видеомонтажер, переводчик английского, графический дизайнер, ретушер, киносценарист, литературный редактор, администратор салона красоты и интернет-магазина», – говорится в отчете work.ua.

Стоит отметить, что в Украине средняя заработная плата, согласно данным ведущих кадровых платформ, составляет 23,5 тыс. грн. За последний месяц ее уровень вырос всего на 500 грн. Как и раньше, среди регионов с самыми высокими показателями лидирует Киевская область, где, по информации work.ua, средняя зарплата достигает 26,5 тыс. грн.

Самый быстрый рост зарплат наблюдается в сферах «Телекоммуникации и связь», где средний доход достиг 30 тыс. грн, увеличившись на 9% за месяц. В сфере «Страхование» средняя зарплата выросла на 7% и составляет 27,7 тыс. грн. Аналогичное повышение на 7% зафиксировано в сфере «СМИ, издательство и полиграфия», где средний заработок достиг 24 тыс. грн.

Горячее за неделю

Политика

В Украине могут закрыть школы: 2300 учителей под угрозой увольнения из-за приказа МОН

0
В Украине может начаться массовое закрытие школ. Массовое...
Политика

Ядовитый хлорофитум чубат для котов или нет?

0
Хотите завести это растение, но боитесь, что оно...
Экономика

Аналитики подсказали, в какие обменники столицы выгоднее сдавать валюту

0
На четверг, 20 марта, банк-регулятор (НБУ) установил такой курс...
Политика

Маты на японском: ругательные слова и фразы с переводом

0
Вот какую нецензурную лексику употребляют японцы. Хотя многим...
Политика

Цены на бензин, дизель и автогаз увеличатся на 9%. Когда ждать удорожания?

0
Внимательно следите за подорожанием и планируйте соответствующие расходы....
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Тисячі українських біженців у Британії ризикують втратити роботу та житло через проблеми з візами: як уникнути депортації та зберегти легальний статус
Следующая статья
Ольга Мартиновська змінила кухню на сцену: суддя «МастерШеф» дебютувала в театрі

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Виткофф сообщил сроки реализации моратория на боевые действия в Черном море

0
Не так давно президент Владимир Зеленский заявлял – судоходство...

Части украинцев могут отключить газ: кому следует срочно переоформить документы

0
Украинцев информируют о необходимости обязательного переоформления лицевых счетов на...

В УАФ сообщили, когда начнут вводить в эксплуатацию стадион «Ингулец»

0
Футбольный стадион «Ингулец» частично построен в поселке Петрово (Кировоградская...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.