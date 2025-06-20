На выходных 21 и 22 июня 2025 года в Украине ожидаются значительные изменения погоды. После жарких дней июня, когда температура в Киеве достигала 31,6°C, на выходные ожидается похолодание и дожди. Температура воздуха понизится, а дожди будут характерны для большинства регионов страны.

Прогнозы синоптиков подтверждают, что на большей части Украины в эти дни будут прохладные и дождливые условия. Снижение температуры создаст непогоду, особенно для тех, кто планирует проводить время на улице. Далее в статье DNEWS детально рассмотрит прогноз погоды для крупных городов Украины.

Погода в Киеве на 21 и 22 июня 2025 года

В столице Украины, Киеве, 21 июня будет относительно прохладно. Температура воздуха составит 13°C — 19°C, а осадки вероятны в течение дня. Вероятность дождя — около 44%. Ветер в Киеве будет умеренным, что сделает погодные условия более комфортными, несмотря на дождь.

В воскресенье, 22 июня, температура в Киеве останется в пределах 13°C — 22°C. Дожди будут менее интенсивными, но вероятность их сохранится на уровне 44%. Погода в этот день будет подходящей для прогулок, если вы возьмете с собой зонты и защиту от дождя.

Дожди и похолодание: что ожидать в других крупных городах

Важным моментом является то, что погода в разных частях Украины будет варьироваться. Особенно это касается западных и восточных регионов. Некоторые города, как Львов и Харьков, могут пережить более тёплые условия, тогда как другие, как Чернигов и Днепр, будут испытывать более сильные осадки. Рассмотрим прогнозы для нескольких крупных городов.

Погода в Львове

В Львове в субботу, 21 июня, температура составит 7°C — 19°C. В это время дождей не прогнозируется, что делает субботу идеальной для прогулок. В воскресенье, 22 июня, температура повысится до 10°C — 23°C, но возможны небольшие дожди с вероятностью 44%.

Прогноз в Харькове

В Харькове в субботу, 21 июня, температура будет колебаться от 15°C до 22°C. Ожидаются дожди с вероятностью 40%. В воскресенье, 22 июня, температура повысится до 17°C — 24°C, а вероятность дождей увеличится до 50%. Это предсказывает мокрые условия, особенно в утренние и вечерние часы.

Погода в Одессе

Одесса в субботу, 21 июня, будет иметь температуру в пределах 17°C — 22°C. Дождей ожидается немного, вероятность осадков — 30%. В воскресенье, 22 июня, температура повысится до 19°C — 24°C, и вероятность дождей немного увеличится, составив 40%.

Погода в Днепре

Днепр будет прохладным в субботу, 21 июня, с температурой от 12°C до 20°C. Ожидаются дожди с вероятностью 40%. В воскресенье, 22 июня, температура повысится до 14°C — 22°C, а вероятность осадков сохраняется на уровне 40%.

Погода в Запорожье

Запорожье в субботу, 21 июня, будет переживать переменную облачность и температуру от 13°C до 21°C. Дожди с вероятностью 45% вероятны в субботу. В воскресенье, 22 июня, осадки будут менее интенсивными, с вероятностью 30%.

Погода в Чернигове

В Чернигове в субботу, 21 июня, температура составит от 12°C до 20°C. В воскресенье, 22 июня, температура повысится до 14°C — 22°C. Погода будет переменной, а вероятность дождей — 35% в субботу и 40% в воскресенье.

Прогноз для Винницы

В Виннице в субботу, 21 июня, температура воздуха будет от 13°C до 19°C. В воскресенье, 22 июня, температура повысится до 15°C — 22°C. Осадки в эти дни составят около 40%.

Прогноз для Хмельницкого

В Хмельницком в субботу, 21 июня, температура воздуха составит 13°C — 20°C. В воскресенье, 22 июня, температура повысится до 15°C — 23°C. Прогнозируют дожди с вероятностью 45%.

Погода в Тернополе

В Тернополе в субботу, 21 июня, температура составит 13°C — 19°C, а в воскресенье, 22 июня, температура повысится до 15°C — 23°C. Дождей в субботу не ожидается, но возможна переменная облачность.

Прогноз для Черновцов

В Черновцах в субботу, 21 июня, температура будет от 12°C до 19°C. В воскресенье, 22 июня, температура повысится до 14°C — 22°C. В субботу ожидаются дожди с вероятностью 45%, а в воскресенье вероятность осадков будет ниже.

Прогноз для Луцка

В Луцке в субботу, 21 июня, температура будет варьироваться от 12°C до 18°C. В воскресенье, 22 июня, температура повысится до 14°C — 22°C. Ожидается дождливая погода с вероятностью осадков около 40%.

Погода в Кропивницком

В Кропивницком в субботу, 21 июня, температура будет от 13°C до 20°C, а в воскресенье, 22 июня, температура повысится до 14°C — 23°C. Прогнозируется дождливая погода с вероятностью осадков около 40%.

Прогноз для Мариуполя

Мариуполь в субботу, 21 июня, будет иметь температуру от 15°C до 21°C. В воскресенье, 22 июня, температура повысится до 17°C — 23°C. Ожидаются дожди с вероятностью 45%.

Погода в Симферополе

Симферополь в субботу, 21 июня, будет наслаждаться температурой от 17°C до 23°C, а в воскресенье, 22 июня, температура повысится до 19°C — 24°C. Возможны дожди с вероятностью 40%.

Как подготовиться к изменению погоды

С изменяющимися погодными условиями на выходных важно быть готовым к разным ситуациям. Прогнозируемые дожди и похолодание потребуют особого внимания к выбору одежды и планированию активностей на свежем воздухе.

Одежда и аксессуары

Важно одеваться по погоде, так как в большинстве регионов Украины на выходных будут дожди и прохладные условия. Зонты, дождевики и тёплая одежда станут необходимыми атрибутами для прогулок и активного отдыха.

Планирование мероприятий на свежем воздухе

Если вы планируете проводить время на улице, обратите внимание на вероятность дождей в вашем регионе. Прогулки, спортивные мероприятия или пикники могут быть омрачены дождями, но с зонтом и подходящей одеждой они всё равно могут быть приятными.

Рекомендации для автомобилистов

Дожди могут повлиять на дорожные условия, так что будьте осторожны за рулём. Следите за состоянием дорог, особенно в случае сильных осадков, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Прогноз погоды на выходные 21 и 22 июня 2025 года в Украине указывает на переменную погоду с дождиками и понижением температуры. Для комфортного пребывания на улице важно подготовиться к дождям и прохладной погоде. Погода в различных регионах Украины будет различаться, но для всех ожидается облачность и осадки.

Ранее мы писали о том, что возможны смерчи и торнадо в Украине: чего ждать от лета 2025 года.