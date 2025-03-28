Национально-предметный тест-2025: какие баллы проходимы и как перевести их в 200-балльную шкалу

С 14 мая по 25 июня украинские абитуриенты сдают Национальный мультипредметный тест (НМТ). В этом году обязательны три предмета, а четвертый каждый поступающий мог выбрать самостоятельно.

После выполнения всех заданий абитуриент сразу видит на экране компьютера количество правильных ответов на каждый блок (два предмета). Об этом пишет УП.

Тест по украинскому языку состоит из 30 заданий, за которые можно получить максимально 45 баллов. Для успешной сборки нужно набрать не менее 7 баллов. Украинская литература также включает в себя 30 задач, что позволяет получить до 45 баллов, а минимальный порог составляет 7 баллов.

Математика содержит 22 задания, из которых можно получить максимум 32 балла. Для положительного результата необходимо набрать не менее 5 баллов. На тестировании по истории Украины нужно выполнить 30 заданий, позволяющих заработать 54 балла. Минимальный порог – 8 баллов.

Блок географии включает 30 задач с максимально возможным количеством баллов — 46, а для успешной сборки нужно набрать 7 баллов. Тест по биологии также состоит из 30 заданий и оценивается в 46 баллов. Минимальный порог составляет 7 баллов.

Тестирование по иностранному языку (английский, немецкий, французский или испанский) содержит 32 задания, которые дают максимум 32 балла. Для успешной сборки нужно набрать 5 баллов. НМТ по физике включает 20 задач с максимальным количеством баллов – 32. Минимальный порог составляет 5 баллов. Химия включает в себя 30 задач, которые оцениваются в 40 баллов. Для сборки нужно набрать не менее 6 баллов.

После завершения теста на экране отображаются тестовые баллы, которые затем переводятся в рейтинге от 100 до 200 баллов. Эти результаты используются для поступления в высшие образования. Поступающие, участвовавшие в основной сессии НМТ, смогут увидеть результаты до 2 июля в личном кабинете на сайте УЦОКО. Результаты дополнительной сессии будут доступны до 26 июля.

Для поступления на бюджет в 2025 году нужно набрать не менее 130 рейтинговых баллов. На контракт каждый вуз устанавливает свои требования. Для специальностей, связанных с медициной, правом и международными отношениями, конкурсный балл не должен быть менее 150 как для бюджета, так и для контракта.