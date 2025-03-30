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Общество
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Надбавка к пенсии: как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн

В Украине уровень пенсий остается невысоким, а из-за сложной экономической ситуации, вызванной войной, правительство приняло решение не повышать социальные стандарты в 2025 году. В то же время, для отдельных категорий пенсионеров предусмотрены дополнительные выплаты.

Такую информацию обнародовал сайт РадиоТрек. В 2025 году пенсионные выплаты будут назначаться гражданам, достигшим 60-летнего возраста и имеющим страховой стаж не менее 32 лет. Также право на пенсию получат украинцы в возрасте 63 и 65 лет, если их трудовой стаж составляет не менее 22 и 15 лет соответственно.

Для украинцев, которым исполнилось 65 лет, предусмотрена специальная надбавка в случае, если их пенсия составляет менее 40% среднего уровня зарплаты. В такой ситуации государство автоматически доплачивает необходимую сумму к этому порогу, и обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Кроме того, пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на дополнительные выплаты, размер которых зависит от возрастной категории:

  • 70-74 года – доплата 300 грн;
  • 75-79 лет – прибавка 456 грн;
  • 80 лет и старше – выплата 570 грн.

Эти суммы начисляются автоматически, но только тем пенсионерам, ежемесячная выплата которых не превышает 10 340,35 грн.

Еще одна категория, которой повысят пенсионные выплаты – ветераны труда. Они получат доплату в размере двух минимальных пенсий по возрасту.

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