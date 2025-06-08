С началом лета украинские предприниматели столкнулись с рядом изменений, которые касаются налогообложения, отчётности, трудового законодательства и взаимодействия с банками. В июне 2025 года особенно важно следить за сроками уплаты налогов, подачей отчётности, а также быть готовыми к проверкам по операциям через NovaPay. Все ключевые моменты собраны в этом материале, чтобы ФЛП могли избежать штрафов и своевременно выполнить требования законодательства. Об этом рассказывает DNEWS со ссылкой на DENGI.UA.

Обновления по налогам для ФЛП в июне

Переход к новому месяцу сопровождается финансовыми обязанностями для предпринимателей на упрощённой системе. Ниже представлены основные изменения и актуальные суммы.

Уплата единого налога и военного сбора

До 20 июня ФЛП должны уплатить единый налог:

1 группа: 10% от прожиточного минимума — 302,80 грн

2 группа: 20% от минимальной зарплаты — 1 600 грн

Фиксированная сумма военного сбора для обеих групп составляет 800 грн — это 10% от МЗП.

ЕСВ и особенности для 3 группы

Минимальный единый социальный взнос (ЕСВ) остаётся на уровне 1 760 грн (22% от МЗП). ФЛП 3 группы в июне освобождены от уплаты налогов — расчёт будет производиться в июле по итогам квартала.

Подача отчётности и смена налоговой группы

Для предпринимателей с наёмными сотрудниками до 20 июня — крайний срок подачи отчётности и уплаты НДФЛ (18%), военного сбора (1,5%) и ЕСВ (22%). Также до 16 июня можно подать заявление на переход между налоговыми группами. Новые условия начнут действовать с 1 июля.

Как NovaPay влияет на налоговые проверки

Переход между налоговыми группами — не единственное, что требует внимания в июне. Некоторые предприниматели получают уведомления от налоговой из-за операций через NovaPay. Важно понимать юридические тонкости таких продаж.

Чеки при продажах через «Новую почту»

ФЛП, которые отправляют заказы через NovaPay, сталкиваются с претензиями относительно отсутствия кассовых чеков. Однако такие транзакции не всегда подлежат обязательной фискализации, особенно если расчёты осуществляются без участия продавца.

Юридические аргументы для защиты

Судебная практика подтверждает, что при безналичном переводе, инициированном покупателем, кассовый чек не требуется. Важно, чтобы в договоре между ФЛП и NovaPay была указана именно такая форма расчёта. При наличии претензий со стороны ГНС это может стать основанием для отмены штрафов.

Дискриминационные вакансии: новые штрафы с мая

Начиная с 8 мая, в силу вступили изменения в трудовом законодательстве, которые касаются размещения объявлений о вакансиях. Теперь за нарушение предусмотрены серьёзные санкции.

Что запрещено указывать в вакансиях

Госпродпотребслужба получила право штрафовать предпринимателей за дискриминационные требования:

пол, возраст, внешность

национальность, гражданство, религия

состояние здоровья, наличие детей, семейный статус

Даже безобидные выражения типа «молодой коллектив» могут считаться нарушением.

Размер штрафа за нарушение

За дискриминационные формулировки ФЛП грозит штраф в размере 80 000 грн — это 10 минимальных зарплат. Рекомендуется тщательно проверять все тексты вакансий и избегать некорректных выражений.

Коды в выписках: как распознаёт операции налоговая

В конце мая налоговая служба Украины разъяснила порядок трактовки кодов в банковских выписках. Это касается как безналичных переводов, так и эквайринга.

Различия между кодами 2920 и 2924

Код 2924 — отражает эквайринговую операцию, которая требует фискализации (необходим кассовый чек)

— отражает эквайринговую операцию, которая требует фискализации (необходим кассовый чек) Код 2920 — обычный банковский перевод между счетами, не требует чека

Ошибки банков и как себя защитить

Некоторые банки по ошибке присваивают коду 2924 обычные переводы. В таких случаях можно доказать, что операция не является эквайринговой, особенно если оплата шла по IBAN, а не через терминал. Подтверждающие документы помогут избежать штрафных санкций.

Что важно сделать ФЛП в июне

В начале лета каждому предпринимателю стоит проверить, выполнены ли все обязательные действия. Это поможет не только избежать штрафов, но и вести бизнес в соответствии с действующими нормами.

Пошаговый список для контроля:

Уплатить единый налог, военный сбор и ЕСВ до 20 июня

Подать отчётность по сотрудникам в срок

Подать заявление о смене налоговой группы до 16 июня (при необходимости)

Проверить тексты вакансий на предмет дискриминации

Проверить коды операций в банковской выписке

Не паниковать при уведомлениях от налоговой по NovaPay — есть шансы на успешную защиту

Чему уделить внимание предпринимателям

Июнь 2025 года принёс важные изменения в правила работы для ФЛП. Новые разъяснения по NovaPay, усиление контроля за формулировками вакансий, обновлённые требования к фискализации и отчётности требуют особого внимания. Придерживаясь сроков и зная свои права, можно избежать штрафов и спокойно продолжать деятельность в правовом поле.

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