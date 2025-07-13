По данным Евростата, в 2024 году численность населения стран Европейского союза достигла 450,4 миллиона человек. Это самый высокий показатель за всю историю объединения. Однако увеличение произошло не за счёт естественного прироста, а в результате миграции из государств, не входящих в ЕС. Уже с 2012 года рождаемость в регионе остаётся ниже уровня смертности, что приводит к устойчивому сокращению населения. Новая статистика вновь подняла дискуссию о необходимости срочной демографической политики, сообщает DNEWS со ссылкой на IZ.

Основной фактор роста — миграция, а не рождаемость

Несмотря на рост общего числа жителей, баланс между рождением и смертью остаётся отрицательным. Уже более десяти лет естественный прирост не способен обеспечить стабильность численности населения. Это делает миграционные потоки ключевым фактором демографического изменения. В условиях стареющего общества и снижения рождаемости страны ЕС всё больше зависят от внешнего притока населения.

Демографическая статистика за 2024 год

По официальным данным, за 2024 год в странах ЕС появилось 3,56 миллиона новорождённых, в то время как умерли 4,82 миллиона человек. Это привело к естественной убыли населения на 1,3 миллиона. Уровень рождаемости остаётся недостаточным для компенсации смертности, а доля пожилых людей продолжает расти.

Роль миграции

На фоне отрицательного естественного прироста именно миграция обеспечивает общее увеличение численности. Люди, прибывающие из других стран, восполняют демографические потери и становятся важным элементом в поддержании экономики и социальной структуры.

Половина населения ЕС проживает в трёх странах

Страны Европейского союза сильно отличаются по численности и структуре населения. Несмотря на формальное единство, демографическая нагрузка распределяется неравномерно. Германия, Франция и Италия выделяются на фоне остальных как ключевые центры, где сосредоточена почти половина всех жителей ЕС.

Лидеры по численности

На Германию, Францию и Италию приходится около 47% населения всего союза. Эти страны не только экономически доминируют в регионе, но и задают направление в демографическом плане. Высокая плотность населения требует активных мер по управлению ресурсами и социальной политикой.

Разные темпы роста

В то время как в некоторых странах наблюдается стабильный прирост, другие продолжают терять население. Это обусловлено как внутренними факторами — уровнем жизни, социальной поддержкой, — так и внешними — миграционными предпочтениями.

Страны с наибольшим приростом и спадом населения

Демографическая картина в ЕС крайне неоднородна. Некоторые государства демонстрируют положительную динамику, в то время как другие теряют значительное количество граждан. Эти различия требуют индивидуального подхода в рамках общей политики союза.

Рекордсмены по приросту

В 2024 году наибольший рост населения показала Мальта — плюс 19 человек на тысячу жителей. За ней следуют Ирландия с показателем 16,3 и Люксембург — 14,7. Эти страны привлекают мигрантов, предлагают благоприятные условия жизни и активно развивают инфраструктуру.

Лидеры по сокращению

Наибольшее снижение численности зафиксировано в Латвии — минус 9,9 на тысячу человек. Также в списке — Венгрия (–4,7), Польша и Эстония (обе — минус 3,4). Эти показатели отражают серьёзные проблемы с удержанием и привлечением населения.

ЕС нуждается в новой демографической стратегии

Обнародованные данные стали сигналом для властей о необходимости срочного вмешательства. Эксперты и политики всё чаще говорят о важности комплексного подхода к демографической политике. Речь идёт не только о поддержке рождаемости, но и об эффективной интеграции мигрантов, улучшении условий жизни и стабилизации социальной системы.

Реакция политиков и экспертов

Демографическая ситуация становится ключевой темой обсуждений в институтах ЕС. Проблема старения населения, нехватки рабочей силы и дисбаланса в распределении граждан требует внимания на самом высоком уровне.

Будущие меры

В числе возможных решений — расширение программ поддержки семей, развитие социальной инфраструктуры, стимулирование рождаемости и более гибкая миграционная политика. Устойчивое будущее ЕС напрямую зависит от того, насколько своевременно будут приняты эти меры.

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