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НАТО створить у Фінляндії три центри інновацій

НАТО створить у Фінляндії три центри інновацій

Незабаром у Фінляндії розпочнуть роботу три центри інновацій НАТО, які розвиватимуть квантові й телекомунікаційні технології.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву уряду Фінляндії.

“Північноатлантичний альянс має намір створити у Фінляндії акселератор і два випробувальні центри комунікаційних та квантових технологій”, — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що нагляд за діяльністю всіх трьох центрів здійснюватиме міністерство оборони Фінляндії. “Акселератор буде створено у Еспоо на півночі країни Центром технічних досліджень Фінляндії у співпраці з університетами Аальто й Гельсінки”, — пише Сіньхуа.

Водночас випробувальні центри розмістяться в університеті Оулу на півночі Фінляндії та в місті Отаніємі. Центр в Отаніємі зосередиться на кібербезпечних комунікаціях, квантових та космічних технологіях, а центр в університеті Оулу надаватиме компаніям можливість випробовувати технологій мереж 6G.

Фінансуватися центри будуть переважно з програми НАТО "Прискорювач оборонних інновацій для Північної Атлантики" (DIANA).

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав провідні технологічні компанії світу об’єднатися у своїх зусиллях для більшої підтримки України.

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