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Общество
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Наземный общественный транспорт в Киеве будет работать во время тревог: подробности

Решением Совета обороны Киева с 21 марта общественный транспорт в столице будет работать и во время воздушных тревог. При этом транспортные средства будут останавливаться вблизи укрытий на своем маршруте. Относительно работы поездов метрополитена перемены пока не введены.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Киевская городская государственная администрация в Telegram. Тимур Ткаченко отметил, что теперь весь наземный общественный транспорт Киева — как коммунальный, так и частный — будет работать по новым правилам. Во время воздушной тревоги водители будут останавливать транспорт вблизи укрытий на маршруте, где пассажиры смогут покинуть салон по собственному желанию. После этого водитель должен сообщить, что готов продолжить движение, и отправиться дальше по маршруту.

Также в протоколе Совета обороны говорится, что водитель имеет право самостоятельно решить, покидать ли транспортное средство и пройти до укрытия на период тревоги.

Режим работы киевского метрополитена пока остается без изменений. Во время объявления воздушной тревоги движение поездов на наземных участках метро будет и дальше ограничено, подчеркнули в КГГА.

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