Компания Nintendo официально сообщила о возможных перебоях с поставками новой консоли Switch 2. Высокий интерес к устройству в Японии, США и Германии привёл к тому, что не всем покупателям удастся получить свою консоль в день старта продаж 5 июня. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на HEISE.DE.

На официальном сайте Nintendo в США было размещено сообщение о том, что из-за «очень высокого спроса» доставка предзаказанных консолей к дате релиза не гарантируется. Речь идёт о покупках, оформленных через фирменный интернет-магазин Nintendo. Чтобы увеличить шансы на получение устройства в день выхода, компания рекомендует оформить заказ также через розничные сети.

В США предзаказы были возобновлены утром в четверг после паузы, вызванной изменениями таможенных правил. Однако, по сообщениям пользователей на форумах, в том числе Reddit, оформить покупку удалось далеко не всем желающим.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Японии. Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил, что на предзаказ в японском магазине компании поступило более 2,2 миллиона заявок, что значительно превышает объёмы доступных устройств. Это значит, что сложности с доступностью Switch 2 ожидаются и у других японских ритейлеров.

В Германии предзаказ на консоль был открыт несколько недель назад. На данный момент крупные торговые площадки, такие как Media Markt и Amazon, сообщают об отсутствии устройств в наличии. Приобрести Switch 2 сейчас можно только у небольших продавцов, причём по завышенным ценам: стоимость стартует от 509 евро вместо рекомендованных Nintendo 470 евро. Будут ли поставлены дополнительные партии до даты релиза, неизвестно.

Ранее подобные проблемы возникали и у конкурентов Nintendo. После выхода PlayStation 5 и Xbox Series X/S на рынок их практически невозможно было купить в течение нескольких месяцев, что было связано с ограничением производственных мощностей в период пандемии COVID-19. В случае со Switch 2 основной причиной дефицита стал исключительно высокий потребительский спрос.

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