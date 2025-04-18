Ночное пасхальное богослужение — это центральное событие православного церковного года. Оно символизирует переход от смерти ко Воскресению, от мрака к Свету, от скорби к радости. Миллионы верующих собираются в храмах, чтобы вместе встретить Пасху — главное христианское торжество. Но что именно происходит в эту ночь и как правильно себя вести со время службы?

В этой статье DNEWS расскажет, как проходит ночное пасхальное богослужение, что нужно знать тем, кто идёт впервые, и почему эта ночь считается особенной.

Когда начинается ночная служба на Пасху

Ночное богослужение всегда проходит с субботы на воскресенье, в канун Пасхи. В 2025 году оно состоится в ночь с 19 на 20 апреля.

Расписание:

23:00 — чтение Деяний Апостолов

23:30 — полуночница (подготовка к крестному ходу)

около 00:00 — крестный ход и начало Пасхальной утрени

после — Пасхальная литургия, затем освящение пасок

В некоторых храмах служба может начинаться немного раньше или позже — лучше уточнить точное расписание в своём приходе.

Как проходит пасхальное богослужение

Полуночница

Это короткая служба, на которой читается канон Великой Субботы. Церковь погружена в полумрак — символ пребывания Христа во гробе. Алтарные врата закрыты, а верующие готовятся к главному событию ночи.

Крестный ход

В полночь начинается торжественный крестный ход вокруг храма — символ того, как жёны-мироносицы пошли ко гробу Иисуса. Все участники выходят из церкви со свечами и поют:

«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех…»

После обхода священник стучит в закрытые двери храма — это символизирует вход в Царство Небесное. Затем двери распахиваются, и звучит:

«Христос Воскресе из мертвых!»

Пасхальная утреня

Храм освещается, царит радость и ликование. Хор поёт праздничные песнопения, звучит «Христос Воскресе», люди обмениваются троекратным пасхальным целованием и приветствием:

«Христос Воскресе!»

«Воистину Воскресе!»

Затем читается Пасхальное послание святителя и продолжается праздничная служба.

Божественная литургия

Это главное богослужение ночи. Оно включает:

чтение Евангелия о Воскресении

евхаристический канон

причастие верующих

Литургия проходит особенно торжественно — звучит радостное многократное «Христос Воскресе», а алтарь открыт большую часть службы, как знак открытого неба.

Освящение пасхальных корзин

После завершения литургии священник выходит к собравшимся и освящает паски, яйца, куличи и другие угощения. Люди возвращаются домой, чтобы впервые вкусить праздничную еду после Великого поста.

Как правильно вести себя на ночной службе

Если вы идёте впервые, следуйте простым рекомендациям:

Приходите вовремя , лучше за 20–30 минут до начала

, лучше за 20–30 минут до начала Оденьтесь скромно и по погоде — в храме может быть прохладно, особенно ночью

— в храме может быть прохладно, особенно ночью Женщинам желательно покрыть голову

Возьмите свечу — она понадобится на крестный ход

— она понадобится на крестный ход Не разговаривайте в храме , не пользуйтесь телефоном

, не пользуйтесь телефоном Участвуйте в молитве, пойте вместе с хором, слушайте чтения

Если хотите — можете исповедоваться и причаститься (желательно договориться заранее)

(желательно договориться заранее) Во время крестного хода идите спокойно, не обгоняйте священника

Важно: это не просто красивая традиция, а духовное переживание Воскресения, поэтому настройтесь на молитву и внутреннюю тишину.

Можно ли уходить раньше

Желательно остаться до конца литургии, особенно если вы причащаетесь. Однако если вы не в силах выстоять всю ночь, можно quietly покинуть храм после утрени или крестного хода. Главное — сделать это без шума и с уважением к другим.

Что делать после службы

Поздравьте близких словами: «Христос Воскресе!»

Сядьте за праздничный стол, если вы постились

Молитесь дома, радуйтесь празднику, делайте добрые дела

Помните: Пасха длится 40 дней — это целый период духовной радости

Ночное пасхальное богослужение — это не просто обряд, а живое соприкосновение с тайной Воскресения. Это ночь света, радости и духовного обновления. Даже если вы никогда не бывали на такой службе — попробуйте хотя бы раз. Возможно, это станет одним из самых трогательных и сильных событий в вашей жизни.

Ранее мы писали о том, как правильно ходить в церковь: правила поведения и запреты.