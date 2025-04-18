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Что происходит во время пасхальной ночной службы: крестный ход, литургия, освящение пасок. Что нельзя делать в храме и зачем идти на ночью.
Что происходит во время пасхальной ночной службы: крестный ход, литургия, освящение пасок. Что нельзя делать в храме и зачем идти на ночью.
Общество
Время чтения 1 мин.

Пасхальное богослужение: что происходит во время ночной службы и как себя вести

Ночное пасхальное богослужение — это центральное событие православного церковного года. Оно символизирует переход от смерти ко Воскресению, от мрака к Свету, от скорби к радости. Миллионы верующих собираются в храмах, чтобы вместе встретить Пасху — главное христианское торжество. Но что именно происходит в эту ночь и как правильно себя вести со время службы?

В этой статье DNEWS расскажет, как проходит ночное пасхальное богослужение, что нужно знать тем, кто идёт впервые, и почему эта ночь считается особенной.

Когда начинается ночная служба на Пасху

Ночное богослужение всегда проходит с субботы на воскресенье, в канун Пасхи. В 2025 году оно состоится в ночь с 19 на 20 апреля.

Расписание:

  • 23:00 — чтение Деяний Апостолов
  • 23:30 — полуночница (подготовка к крестному ходу)
  • около 00:00 — крестный ход и начало Пасхальной утрени
  • после — Пасхальная литургия, затем освящение пасок

В некоторых храмах служба может начинаться немного раньше или позже — лучше уточнить точное расписание в своём приходе.

Как проходит пасхальное богослужение

Полуночница

Это короткая служба, на которой читается канон Великой Субботы. Церковь погружена в полумрак — символ пребывания Христа во гробе. Алтарные врата закрыты, а верующие готовятся к главному событию ночи.

Крестный ход

В полночь начинается торжественный крестный ход вокруг храма — символ того, как жёны-мироносицы пошли ко гробу Иисуса. Все участники выходят из церкви со свечами и поют:
«Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех…»

После обхода священник стучит в закрытые двери храма — это символизирует вход в Царство Небесное. Затем двери распахиваются, и звучит:
«Христос Воскресе из мертвых!»

Пасхальная утреня

Храм освещается, царит радость и ликование. Хор поёт праздничные песнопения, звучит «Христос Воскресе», люди обмениваются троекратным пасхальным целованием и приветствием:

  • «Христос Воскресе!»
  • «Воистину Воскресе!»

Затем читается Пасхальное послание святителя и продолжается праздничная служба.

Божественная литургия

Это главное богослужение ночи. Оно включает:

  • чтение Евангелия о Воскресении
  • евхаристический канон
  • причастие верующих

Литургия проходит особенно торжественно — звучит радостное многократное «Христос Воскресе», а алтарь открыт большую часть службы, как знак открытого неба.

Освящение пасхальных корзин

После завершения литургии священник выходит к собравшимся и освящает паски, яйца, куличи и другие угощения. Люди возвращаются домой, чтобы впервые вкусить праздничную еду после Великого поста.

Как правильно вести себя на ночной службе

Если вы идёте впервые, следуйте простым рекомендациям:

  • Приходите вовремя, лучше за 20–30 минут до начала
  • Оденьтесь скромно и по погоде — в храме может быть прохладно, особенно ночью
  • Женщинам желательно покрыть голову
  • Возьмите свечу — она понадобится на крестный ход
  • Не разговаривайте в храме, не пользуйтесь телефоном
  • Участвуйте в молитве, пойте вместе с хором, слушайте чтения
  • Если хотите — можете исповедоваться и причаститься (желательно договориться заранее)
  • Во время крестного хода идите спокойно, не обгоняйте священника

Важно: это не просто красивая традиция, а духовное переживание Воскресения, поэтому настройтесь на молитву и внутреннюю тишину.

Можно ли уходить раньше

Желательно остаться до конца литургии, особенно если вы причащаетесь. Однако если вы не в силах выстоять всю ночь, можно quietly покинуть храм после утрени или крестного хода. Главное — сделать это без шума и с уважением к другим.

Что делать после службы

  • Поздравьте близких словами: «Христос Воскресе!»
  • Сядьте за праздничный стол, если вы постились
  • Молитесь дома, радуйтесь празднику, делайте добрые дела
  • Помните: Пасха длится 40 дней — это целый период духовной радости

Ночное пасхальное богослужение — это не просто обряд, а живое соприкосновение с тайной Воскресения. Это ночь света, радости и духовного обновления. Даже если вы никогда не бывали на такой службе — попробуйте хотя бы раз. Возможно, это станет одним из самых трогательных и сильных событий в вашей жизни.

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