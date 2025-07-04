1 июля 2025 года британский технологический стартап Nothing представил свое самое продуманное устройство — Phone (3). Основанная Карлом Пейем, одним из создателей OnePlus, компания преследует ясную противоположную стратегию относительно стандартов рынка: не громче, а тише; не ярче, а четче. Вместо того, чтобы впечатлять мегапикселями или размерами экранов, Phone (3) использует визуальный язык света. В центре внимания находится новая разработка — Glyph Matrix, программируемая микро-LED зона на задней панели устройства, которая превращает уведомления в анимированные пиксельные знаки, обеспечивая точную и минималистичную коммуникацию. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на NUME.ch.
Главная особенность: Glyph Matrix
В центре Nothing Phone (3) расположена Glyph Matrix — компактное микро-LED поле на задней панели устройства. Если в предыдущих моделях (Phone 1 и 2) использовались сегментированные световые полосы, то теперь это плотная матрица, в которой каждая диода может быть отдельно управляемой.
Что она может
- Отображение звонков, сообщений, системных событий
- Синхронизация с музыкой (свет движется в такт)
- Символ часов, таймер, анимация зарядки
- Индивидуальные назначения для приложений
- Реакция на движения и звуки
- Создание собственной пиксельной графики (через Nothing OS)
«Мы не рассматриваем заднюю панель устройства как корпус, а как сцену», — говорит Адам Бейтс, глава дизайна Nothing. «Свет становится языком, жестом, связью».
Технические характеристики: настоящая флагманская модель
Phone (3) — первое устройство от Nothing, которое по характеристикам может конкурировать с топовыми моделями, такими как Galaxy S24 или iPhone 15 Pro.
|Компонент
|Спецификация
|Процессор
|Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм, мощный и эффективный)
|Оперативная память
|12 GB или 16 GB (LPDDR5X)
|Память
|256 GB или 512 GB (UFS 4.0)
|Экран
|6,7″ AMOLED, 120 Hz, HDR10+, FHD+
|Камера (основная)
|50 MP Sony IMX890 + 50 MP Tele (перископ, OIS)
|Камера (фронтальная)
|32 MP
|Аккумулятор
|5000 mAh, зарядка 45W через USB-C
|Операционная система
|Nothing OS 3.0 (на базе Android 14)
|Обновления
|5 лет Android, 7 лет безопасности
|Звук
|Dual-Stereo с функцией синхронизации Glyph
|Вибрация
|Тактильный движок, настроенный для обратной связи с светом
Дизайн: меньше корпуса — больше выражения
Nothing придерживается своей философии: Phone (3) также выполнен с частично прозрачным корпусом, который позволяет видеть плату и винты — эстетическое заявление против гладкой однообразности конкурентов.
Glyph Matrix теперь компактно размещена в верхнем углу и выглядит не как дополнительная деталь, а как составная часть дизайна.
Позиционирование: ответ на экономику внимания
В мире, где устройства вибрируют, пикают, «плопают» и доминирует экранное время, Nothing выделяется как философия дизайна среди техников.
|Конкурентное устройство
|Фокус
|Подход Nothing
|iPhone 15 Pro
|Производительность, камера, экосистема
|Свет, минимализм, визуальный язык
|Samsung Galaxy S24
|Камера, ИИ, размер экрана
|Осознанное взаимодействие, использование задней панели
|Google Pixel 8 Pro
|ПО, Ассистент, камера
|Этика дизайна, модульная система света
Экосистема растет
Nothing не позиционирует Phone (3) как отдельное устройство, а как часть молодой экосистемы:
- Nothing Ear (2) — прозрачные беспроводные наушники с синхронизацией с Glyph
- Nothing Headphone (1) — предстоящий запуск
- Nothing OS 3.0 — с акцентом на ясность, настройку Glyph и связь с музыкой
Запуск и цена
- Презентация: 1 июля 2025
- Предзаказ с: 4 июля
- Старт продаж: 15 июля
Примерные цены:
- Phone (3), 12 GB + 256 GB: около 799 €
- Phone (3), 16 GB + 512 GB: около 899 €
Доступность:
- nothing.tech
- Авторизованные дилеры в Европе
- Специализированные онлайн-магазины
Nothing Phone (3) — это не просто устройство, которое хотят продать, это устройство, которое хотят понять. В индустрии, где внимание привлекают мегапиксели, ИИ и производительность, этот смартфон возвращает нечто редкое: фокус, тишину и позицию. С Glyph Matrix устройство становится частью личного самовыражения и ясно выделяется на фоне конкурентов.
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Фото: Design Milk