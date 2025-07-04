1 июля 2025 года британский технологический стартап Nothing представил свое самое продуманное устройство — Phone (3). Основанная Карлом Пейем, одним из создателей OnePlus, компания преследует ясную противоположную стратегию относительно стандартов рынка: не громче, а тише; не ярче, а четче. Вместо того, чтобы впечатлять мегапикселями или размерами экранов, Phone (3) использует визуальный язык света. В центре внимания находится новая разработка — Glyph Matrix, программируемая микро-LED зона на задней панели устройства, которая превращает уведомления в анимированные пиксельные знаки, обеспечивая точную и минималистичную коммуникацию. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на NUME.ch.

Главная особенность: Glyph Matrix

В центре Nothing Phone (3) расположена Glyph Matrix — компактное микро-LED поле на задней панели устройства. Если в предыдущих моделях (Phone 1 и 2) использовались сегментированные световые полосы, то теперь это плотная матрица, в которой каждая диода может быть отдельно управляемой.

Что она может

Отображение звонков, сообщений, системных событий

Синхронизация с музыкой (свет движется в такт)

Символ часов, таймер, анимация зарядки

Индивидуальные назначения для приложений

Реакция на движения и звуки

Создание собственной пиксельной графики (через Nothing OS)

«Мы не рассматриваем заднюю панель устройства как корпус, а как сцену», — говорит Адам Бейтс, глава дизайна Nothing. «Свет становится языком, жестом, связью».

Технические характеристики: настоящая флагманская модель

Phone (3) — первое устройство от Nothing, которое по характеристикам может конкурировать с топовыми моделями, такими как Galaxy S24 или iPhone 15 Pro.

Компонент Спецификация Процессор Snapdragon 8s Gen 4 (4 нм, мощный и эффективный) Оперативная память 12 GB или 16 GB (LPDDR5X) Память 256 GB или 512 GB (UFS 4.0) Экран 6,7″ AMOLED, 120 Hz, HDR10+, FHD+ Камера (основная) 50 MP Sony IMX890 + 50 MP Tele (перископ, OIS) Камера (фронтальная) 32 MP Аккумулятор 5000 mAh, зарядка 45W через USB-C Операционная система Nothing OS 3.0 (на базе Android 14) Обновления 5 лет Android, 7 лет безопасности Звук Dual-Stereo с функцией синхронизации Glyph Вибрация Тактильный движок, настроенный для обратной связи с светом

Screenshot

Дизайн: меньше корпуса — больше выражения

Nothing придерживается своей философии: Phone (3) также выполнен с частично прозрачным корпусом, который позволяет видеть плату и винты — эстетическое заявление против гладкой однообразности конкурентов.

Glyph Matrix теперь компактно размещена в верхнем углу и выглядит не как дополнительная деталь, а как составная часть дизайна.

Позиционирование: ответ на экономику внимания

В мире, где устройства вибрируют, пикают, «плопают» и доминирует экранное время, Nothing выделяется как философия дизайна среди техников.

Конкурентное устройство Фокус Подход Nothing iPhone 15 Pro Производительность, камера, экосистема Свет, минимализм, визуальный язык Samsung Galaxy S24 Камера, ИИ, размер экрана Осознанное взаимодействие, использование задней панели Google Pixel 8 Pro ПО, Ассистент, камера Этика дизайна, модульная система света

Экосистема растет

Nothing не позиционирует Phone (3) как отдельное устройство, а как часть молодой экосистемы:

Nothing Ear (2) — прозрачные беспроводные наушники с синхронизацией с Glyph

Nothing Headphone (1) — предстоящий запуск

Nothing OS 3.0 — с акцентом на ясность, настройку Glyph и связь с музыкой

Запуск и цена

Презентация: 1 июля 2025

Предзаказ с: 4 июля

Старт продаж: 15 июля

Примерные цены:

Phone (3), 12 GB + 256 GB: около 799 €

Phone (3), 16 GB + 512 GB: около 899 €

Доступность:

nothing.tech

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Nothing Phone (3) — это не просто устройство, которое хотят продать, это устройство, которое хотят понять. В индустрии, где внимание привлекают мегапиксели, ИИ и производительность, этот смартфон возвращает нечто редкое: фокус, тишину и позицию. С Glyph Matrix устройство становится частью личного самовыражения и ясно выделяется на фоне конкурентов.

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Фото: Design Milk