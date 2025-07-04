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Nothing Phone 3 сочетает уникальный дизайн с Glyph Matrix и топовыми характеристиками. Освежите взгляд на смартфоны!
Nothing Phone 3 сочетает уникальный дизайн с Glyph Matrix и топовыми характеристиками. Освежите взгляд на смартфоны!
Общество
Время чтения 1 мин.

Nothing Phone 3: С Glyph Matrix и топовым оборудованием против однообразия смартфонов

1 июля 2025 года британский технологический стартап Nothing представил свое самое продуманное устройство — Phone (3). Основанная Карлом Пейем, одним из создателей OnePlus, компания преследует ясную противоположную стратегию относительно стандартов рынка: не громче, а тише; не ярче, а четче. Вместо того, чтобы впечатлять мегапикселями или размерами экранов, Phone (3) использует визуальный язык света. В центре внимания находится новая разработка — Glyph Matrix, программируемая микро-LED зона на задней панели устройства, которая превращает уведомления в анимированные пиксельные знаки, обеспечивая точную и минималистичную коммуникацию. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на NUME.ch.

Главная особенность: Glyph Matrix

В центре Nothing Phone (3) расположена Glyph Matrix — компактное микро-LED поле на задней панели устройства. Если в предыдущих моделях (Phone 1 и 2) использовались сегментированные световые полосы, то теперь это плотная матрица, в которой каждая диода может быть отдельно управляемой.

Что она может

  • Отображение звонков, сообщений, системных событий
  • Синхронизация с музыкой (свет движется в такт)
  • Символ часов, таймер, анимация зарядки
  • Индивидуальные назначения для приложений
  • Реакция на движения и звуки
  • Создание собственной пиксельной графики (через Nothing OS)

«Мы не рассматриваем заднюю панель устройства как корпус, а как сцену», — говорит Адам Бейтс, глава дизайна Nothing. «Свет становится языком, жестом, связью».

Технические характеристики: настоящая флагманская модель

Phone (3) — первое устройство от Nothing, которое по характеристикам может конкурировать с топовыми моделями, такими как Galaxy S24 или iPhone 15 Pro.

КомпонентСпецификация
ПроцессорSnapdragon 8s Gen 4 (4 нм, мощный и эффективный)
Оперативная память12 GB или 16 GB (LPDDR5X)
Память256 GB или 512 GB (UFS 4.0)
Экран6,7″ AMOLED, 120 Hz, HDR10+, FHD+
Камера (основная)50 MP Sony IMX890 + 50 MP Tele (перископ, OIS)
Камера (фронтальная)32 MP
Аккумулятор5000 mAh, зарядка 45W через USB-C
Операционная системаNothing OS 3.0 (на базе Android 14)
Обновления5 лет Android, 7 лет безопасности
ЗвукDual-Stereo с функцией синхронизации Glyph
ВибрацияТактильный движок, настроенный для обратной связи с светом
Screenshot

Дизайн: меньше корпуса — больше выражения

Nothing придерживается своей философии: Phone (3) также выполнен с частично прозрачным корпусом, который позволяет видеть плату и винты — эстетическое заявление против гладкой однообразности конкурентов.

Glyph Matrix теперь компактно размещена в верхнем углу и выглядит не как дополнительная деталь, а как составная часть дизайна.

Позиционирование: ответ на экономику внимания

В мире, где устройства вибрируют, пикают, «плопают» и доминирует экранное время, Nothing выделяется как философия дизайна среди техников.

Конкурентное устройствоФокусПодход Nothing
iPhone 15 ProПроизводительность, камера, экосистемаСвет, минимализм, визуальный язык
Samsung Galaxy S24Камера, ИИ, размер экранаОсознанное взаимодействие, использование задней панели
Google Pixel 8 ProПО, Ассистент, камераЭтика дизайна, модульная система света

Экосистема растет

Nothing не позиционирует Phone (3) как отдельное устройство, а как часть молодой экосистемы:

  • Nothing Ear (2) — прозрачные беспроводные наушники с синхронизацией с Glyph
  • Nothing Headphone (1) — предстоящий запуск
  • Nothing OS 3.0 — с акцентом на ясность, настройку Glyph и связь с музыкой

Запуск и цена

  • Презентация: 1 июля 2025
  • Предзаказ с: 4 июля
  • Старт продаж: 15 июля

Примерные цены:

  • Phone (3), 12 GB + 256 GB: около 799 €
  • Phone (3), 16 GB + 512 GB: около 899 €

Доступность:

  • nothing.tech
  • Авторизованные дилеры в Европе
  • Специализированные онлайн-магазины

Nothing Phone (3) — это не просто устройство, которое хотят продать, это устройство, которое хотят понять. В индустрии, где внимание привлекают мегапиксели, ИИ и производительность, этот смартфон возвращает нечто редкое: фокус, тишину и позицию. С Glyph Matrix устройство становится частью личного самовыражения и ясно выделяется на фоне конкурентов.

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Фото: Design Milk

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