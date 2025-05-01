С 1 мая 2025 года в Украине вступают в силу важные нововведения, касающиеся тарифов на электроэнергию, правил на дорогах, выплат пенсионерам и курсантам, а также возможности получить отсрочку от мобилизации через приложение «Резерв+». В этом материале рассказываем, какие именно будут изменения для граждан и как это повлияет на повседневную жизнь. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на UNN.

Тарифы на электроэнергию останутся стабильными

Кабмин продлил механизм ПСО до конца октября 2025 года. Благодаря этому решение, тариф в размере 4,32 грн/кВт·ч сохраняется без изменений. Для пользователей с электроотоплением, которые не превышают лимит в 2000 кВт·ч в месяц, по-прежнему действует льготная ставка — 2,64 грн/кВт·ч.

Кроме того, владельцы двухзонных счётчиков продолжают платить пониженный тариф 2,16 грн/кВт·ч за электроэнергию, потреблённую ночью. При этом власти подчеркивают, что энергетическая система выдержала испытания зимними обстрелами, несмотря на потери до 10 ГВт мощности.

Светофоры будут соответствовать европейским стандартам

С 1 мая вступает в силу новый стандарт на дорожные светофоры. Он направлен на гармонизацию с нормами ЕС. В частности, зелёный сигнал станет ярче, стрелки на линзах будут шевронными, а для велосипедных дорожек появятся отдельные светофоры с пиктограммами.

Важно понимать: речь идёт не о тотальной замене всех устройств, а только о применении новых требований при строительстве и ремонте дорог. Таким образом, модернизация будет проходить постепенно.

Бензин с добавлением биоэтанола

С этого месяца весь бензин, за исключением марок 98 и выше, должен содержать не менее 5% биоэтанола. Эта норма вводится в рамках закона о развитии рынка жидкого биотоплива. В результате на автозаправках появятся новые составы топлива, что позволит Украине сократить зависимость от ископаемых источников.

Пенсионные выплаты увеличатся

Граждане в возрасте от 70 лет получат дополнительные выплаты к пенсии. Размер надбавки зависит от возраста:

от 70 до 74 лет — 300 грн ;

; от 75 до 79 лет — 456 грн ;

; от 80 лет — 570 грн.

Такие надбавки начисляются при условии, что базовая пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Стипендии курсантам вырастут

С мая размер стипендии для курсантов значительно увеличивается. Базовая ставка составит 8 000 грн, а отличники на последнем курсе будут получать 20 000 грн. Кроме того, тем, кто проходит практику, также начислят 20 000 грн. Это решение реализовано в рамках обещаний президента и уже официально вступило в силу.

Таким образом, государство усиливает поддержку будущих офицеров и курсантов, добившихся высоких результатов в обучении.

Военная подготовка для ограниченно годных будет другой

Начиная с мая, лица с ограниченной пригодностью к службе проходят обновлённую базовую общую военную подготовку (БОВП). Обучение теперь длится 30 дней вместо прежних 45, физические нагрузки снижаются, а учёба проходит в специализированных ротах и взводах.

Обновлённая программа касается как призванных впервые, так и тех, кто возвращается на подготовку повторно.

Больше возможностей отсрочить мобилизацию

Приложение «Резерв+» продолжает расширяться. Уже в мае добавлены два новых основания для отсрочки:

временная непригодность (на срок до 12 месяцев);

наличие несовершеннолетнего ребёнка, если другой родитель уже проходит службу.

Кроме того, по-прежнему действуют отсрочки для студентов, инвалидов и многодетных отцов. По словам Минобороны, до конца года приложение будет поддерживать 35 типов отсрочек.

Национальный мультипредметный тест: стартовая дата и приглашения

До 7 мая участники основной сессии НМТ могут загрузить приглашения в личных кабинетах. Экзамены пройдут:

с 14 мая по 25 июня — основная сессия;

с 11 по 19 июля — дополнительная.

В приглашении указывается точная дата, время и адрес экзаменационного центра.

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