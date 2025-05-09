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Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским, взяв имя Лев XIV. Он известен своей социальной активностью и поддержкой нуждающихся.
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским, взяв имя Лев XIV. Он известен своей социальной активностью и поддержкой нуждающихся.
Общество
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Новый Папа: кто такой Роберт Фрэнсис Прево и почему он выбрал имя Лев XIV

8 мая 2025 года кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран 267-м Папой Римским на конклаве, который прошёл в Ватикане. Новый Папа, взявший имя Лев XIV, родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США, и стал первым Папой из США в истории Церкви. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Vatican News.

Ранняя жизнь и карьера

Роберт Прево вступил в орден святого Августина в 1977 году и стал рукоположённым священником в 1982 году. Он продолжил обучение в Риме, где защитил степень лиценциата в каноническом праве в Папском университете святого Фомы Аквинского. В 1985 году Прево был направлен на миссию в Перу, где служил в разных регионах, в том числе в Трухильо и Чулуканасе. Он возглавлял программы подготовки для августинских кандидатов и занимался преподавательской деятельностью.

Карьерный рост и важные назначения

В 1999 году Прево был избран приором августинской провинции Матери Доброго Совета, а в 2001 году стал Генеральным приором Августинского ордена. После этого он продолжал работать в Перу, а в 2014 году Папа Франциск назначил его апостольским администратором епархии Чиклайо и титулярным епископом Суфар.

Видео: Vatican News Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)

Его епископская хиротония состоялась в 2014 году, а с 2015 года он возглавлял епархию Чиклайо. Прево был также вторым вице-председателем Епископской конференции Перу и занимал ключевые посты в ряде ватиканских конгрегаций, включая Конгрегацию по делам духовенства и Конгрегацию по делам епископов. В 2023 году Папа Франциск назначил его префектом Департамента по делам епископов и президентом Папской комиссии по Латинской Америке.

Роль в Ватикане и подход к реформам

Как префект Департамента по делам епископов, Роберт Прево был ответственен за выбор епископов по всему миру, что является одной из самых влиятельных ролей в Ватикане. Прево активно поддерживал реформы Папы Франциска, особенно в вопросах социальной справедливости и поддержки маргинализированных групп. Он также выразил поддержку инициативам Франциска в области допущения разведенных и повторно женатых католиков к Святому Причастию и благословения однополых пар.

Выбор имени Лев XIV

При восхождении на престол Святого Петра Роберт Прево выбрал имя Лев XIV, что имеет глубокое символическое значение. Имя Лев связано с Папой Львом I Великим, который был одним из самых влиятельных понтификов ранней церкви, а также с Папой Львом XIII, который известен своими усилиями в области социальной доктрины и открытости к современному миру.

Выбор имени Лев XIV может символизировать решительность, мужество и лидерство в сложные времена, а также продолжение социальной и культурной работы Церкви, начатой Львом XIII.

Ранее мы писали о том, Папой Римским стал Роберт Фрэнсис Прево из Чикаго.

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