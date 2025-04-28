Бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-заместитель начальника Управления государственной охраны Константин Кобзарь получили новые сроки заключения. Их признали виновными в подстрекательстве к дезертирству и незаконной переправке через государственную границу. Приговор Януковичу вынесли на 15 лет. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как сообщает Офис генпрокурора Украины, Подольский районный суд Киева вынес обвинительный приговор по публичному обвинению прокуроров Департамента по «делам Майдана».

Бывший президент Виктор Янукович приговорён к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через границу и подстрекательство к дезертирству. Константин Кобзарь получил 10 лет заключения за аналогичные преступления. Суд назначил им максимально возможное наказание.

Следствие установило, что 23 февраля 2014 года Виктор Янукович, действуя в сговоре с бывшим начальником своей службы безопасности и российскими представителями, организовал нелегальное пересечение государственной границы.

С территории села Урзуф в Донецкой области три российских военных вертолёта вывезли Януковича и его окружение к военному аэродрому в Ейске, Россия. После короткой остановки их переправили в Анапу, а затем на военный аэродром «Гвардейское» в Крыму.

Находясь на территории Черноморского флота России в Севастополе, Янукович подстрекал сотрудников Управления госохраны Украины, обеспечивавших его безопасность, к дезертирству и переходу на сторону России. Часть охранников, следовавших за экс-президентом, впоследствии уехала в Россию и на службу в Украину не вернулась.

Маршрут бегства Януковича, как установили в суде, полностью контролировался сотрудниками федеральной службы охраны и военными Южного военного округа Российской Федерации. Движение сопровождалось и согласовывалось напрямую с президентом России.

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