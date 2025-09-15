С выходом iOS 26 пользователи iPhone снова задаются привычным вопросом: стоит ли обновляться? В этой статье от DNEWS рассмотрим все нововведения, протестируем производительность, автономность и узнаем, действительно ли это обновление необходимо вашему устройству.

Что нового в iOS 26 и как проверить обновление

Прежде чем перейти к сравнению, стоит обозначить, какие изменения предлагает новая iOS 26. Обновление стало доступным 15 сентября 2025 года и завершило этап трёхмесячного бета-тестирования. Проверить наличие можно вручную через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО». Обновление доступно для всех iPhone, начиная с iPhone 11 и новее.

Новый интерфейс под названием Liquid Glass (Жидкое стекло) стал самым ярким визуальным изменением. В нём появились полупрозрачные меню, кнопки и иконки, обновился экран блокировки с адаптивными часами и полноэкранными анимациями Apple Music. В целом, интерфейс стал заметно живее и динамичнее, но цена — возможное снижение автономности.

Переходя к новым функциям, стоит выделить:

Основные визуальные изменения

Liquid Glass с полупрозрачностью во всех меню.

Новая анимация открытия приложений и жестов.

Полноэкранные обложки музыкальных треков на экране блокировки.

Изменения в iMessage

Настраиваемые фоны чатов (из фото или коллекции Apple).

Голосование и опросы с Apple Intelligence.

Новая кнопка для добавления контактов.

Отображение индикаторов набора сообщения.

Улучшенная фильтрация неизвестных отправителей.

Обновления приложений

В «Телефоне» появились фильтры вызовов и функция ожидания на линии.

Приложение «Preview» теперь редактирует PDF и изображения.

В Apple Music — функция AutoMix с плавными переходами.

Поддержка Liquid Glass в CarPlay.

Энергосбережение

Adaptive Power Mode, доступный на iPhone 15 Pro и новее, позволяет динамично снижать производительность при достижении 20% заряда, снижая яркость экрана и активируя энергосбережение.

Как iOS 26 влияет на автономность: результаты тестов

Чтобы объективно оценить обновление, были проведены три независимых теста автономности на разных моделях iPhone. В каждом случае использовались одинаковые сценарии и условия.

iPhone SE 3-го поколения: iOS 16 vs iOS 17 vs iOS 18 vs iOS 26

Устройства были подготовлены по стандартной схеме: полный сброс, отключение Wi-Fi и True Tone, максимальная яркость, одинаковые eSIM.

Результаты теста:

iOS 16 — 3 часа 34 минуты

iOS 17 — 3 часа 48 минут

iOS 18 — 3 часа 53 минуты

iOS 26 — 3 часа 34 минуты

iOS 26 на SE показала такой же результат, как и iOS 16, что вызывает вопросы: действительно ли новая система эффективна на младших моделях?

iPhone 13 mini: iOS 15 vs iOS 18 vs iOS 26

Использовался новый iPhone 13 mini. Тест проводился сначала на iOS 15 (из коробки), затем на iOS 18, и после — на iOS 26.

Результаты теста:

iOS 15 — 5 часов 11 минут

iOS 18 — 4 часа 52 минуты

iOS 26 — 4 часа 29 минут

Падение автономности по сравнению с iOS 15 составило почти 14,5%, что делает обновление сомнительным для владельцев mini.

iPhone 16 Pro, 16 Pro Max и 16e: iOS 18 vs iOS 26

На флагманских устройствах iOS 26 проявила себя неожиданно. В частности:

iPhone 16 Pro: iOS 26 — на 6% дольше, чем iOS 18

iPhone 16e: iOS 26 — на 8 минут дольше

iPhone 16 Pro Max: iOS 26 — на 50 минут меньше, чем iOS 18

На младших Pro-версиях iOS 26 эффективнее, а вот на Pro Max наблюдается снижение автономности. Это может быть маркетинговым ходом — чтобы выделить iPhone 17 Pro Max.

Производительность: замедляет ли iOS 26 старые модели

По первым впечатлениям, после установки iOS 26 на iPhone SE и iPhone 13 mini наблюдаются фризы, особенно в первые сутки. Позже система адаптируется, но остаются проблемы с отзывчивостью.

В сравнении с iOS 18, новая версия проигрывает по плавности интерфейса. SE на iOS 18 работает заметно стабильнее, а 13 mini — почти летает на iOS 15. Это говорит о недостаточной оптимизации iOS 26 для моделей ниже 14-й серии.

На новых моделях — iPhone 16 и 17 — iOS 26 ведёт себя стабильно. Функции работают без задержек, а новая анимация не перегружает систему.

Для каких моделей стоит устанавливать iOS 26

Обобщая данные тестов, можно выделить несколько категорий:

Модели, на которые можно устанавливать

iPhone 16 Pro и 16e — прирост автономности

iPhone 15 Pro/Pro Max — стабильная работа

iPhone 14 и 14 Plus — можно ждать до версии 26.1

Устройства, на которых стоит подождать

iPhone 13 — незначительное снижение автономности

iPhone 14 Pro — возможны фризы в первые дни

Модели, которым не рекомендуется обновление

iPhone 13 mini — заметное снижение автономности и отзывчивости

iPhone SE 3 — стабильность хуже, чем на iOS 18

iPhone 12 и младше — высок риск снижения производительности

Модели, на которые iOS 26 не устанавливается

iPhone XS, XR, iPhone 11 и более старые — не поддерживаются

Таблица совместимости и рекомендаций

iPhone модель iOS 26 поддерживается Рекомендация iPhone 16 Pro Да Можно обновлять iPhone 16e Да Можно обновлять iPhone 16 Pro Max Да Ждать iOS 26.1 iPhone 15 Pro Да Можно обновлять iPhone 14/14 Plus Да Ждать iOS 26.1 iPhone 13 Да Не рекомендуется iPhone 13 mini Да Не обновлять iPhone SE (2022) Да Не обновлять iPhone 12 серия Да Не обновлять iPhone 11 и старше Нет Обновление недоступно

Возможные риски после обновления

При установке iOS 26 могут возникнуть:

Быстрое разряд батареи на iPhone 13 mini и SE.

Замедление при скролле, свайпах и запуске приложений.

Ошибки с фонами в iMessage (по отзывам бета-тестеров).

Снижение производительности CarPlay на старых авто.

Когда стоит обновляться

Если ваш iPhone — из последних двух поколений (15 или 16 серия), обновление можно устанавливать сразу. Если же у вас iPhone SE, 12 или 13 mini, разумнее дождаться iOS 26.1 или даже 26.2, чтобы избежать возможных проблем. На более старых моделях обновление вовсе недоступно.

Как безопасно обновиться

Прежде чем устанавливать iOS 26, следует:

Сделать резервную копию в iCloud или через Finder.

Убедиться, что устройство заряжено не менее чем на 50%.

Подключиться к стабильной Wi-Fi сети.

Ознакомиться с отзывами пользователей с аналогичной моделью.

Такой подход снизит риск потери данных и поможет избежать технических сложностей.

iOS 26 — это не только новый дизайн, но и системные изменения, которые неоднозначно влияют на работу устройств. Пользователи новейших iPhone ощутят преимущества, но владельцам SE и mini стоит проявить осторожность. Улучшения не всегда идут на пользу, особенно если они сопровождаются падением автономности и производительности.

Ранее мы писали о том, что Apple представила новое оформление и офлайн-ИИ: iOS 26 и «Жидкое стекло».