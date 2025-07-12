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Законопроект №13347 изменяет требования к кандидатам на госслужбу. Теперь обязательная военная служба для мужчин станет необходимостью.
Законопроект №13347 изменяет требования к кандидатам на госслужбу. Теперь обязательная военная служба для мужчин станет необходимостью.
Общество
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Обязательная военная служба как условие для работы на государственной службе

Украинский парламент рассматривает законопроект, который может существенно изменить порядок поступления мужчин на государственные должности. Согласно проекту закона №13347, базовая общевоинская подготовка уже не будет считаться достаточной. И только полное прохождение военной службы откроет доступ к госслужбе, сообщает DNEWS.

Какие изменения предлагает законопроект №13347

В действующей редакции статьи 19 Закона «О государственной службе» мужчины до 60 лет могут быть назначены на государственные должности только после прохождения военной службы или базовой общевоинской подготовки. Проект закона №13347 предлагает исключить последнее положение. Теперь:

«На государственную службу не может быть назначено лицо мужского пола до 60 лет, не прошедшее военную службу, за исключением тех, кто по состоянию здоровья признан непригодным к военной службе.»

Эти требования планируется распространить и на прокуроров, устанавливая единый стандарт для доступа к государственной службе.

Зачем нужны изменения в кадровой политике

Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений повышением обороноспособности и интеграцией военной подготовки в систему национального сопротивления. В условиях войны эта инициатива должна помочь сформировать сильную, мотивированную и защищённую бюрократию, которая сможет эффективно работать в сложных ситуациях.

Как изменится система военной подготовки

Законопроект предполагает переход к национальной системе сопротивления, которая будет включать:

  • студентов высших учебных заведений
  • учащихся профессионально-технических учебных заведений
  • школьников

Программы подготовки разработают Министерство образования и науки в сотрудничестве с Министерством обороны. Основной акцент будет на практических навыках: выживание, оборона, владение оружием.

Может ли требование военной службы стать дискриминационным

Правозащитники критикуют этот законопроект. Они считают, что требование ограничивает возможность работать в госорганах для тех, кто не проходил службу по личным или идеологическим причинам. Особенно это может восприниматься как дискриминация по полу.

Законодатели утверждают, что меры необходимы для обеспечения национальной безопасности в условиях войны. Однако юристы подчёркивают, что государство обязано соблюдать принцип равенства. Этот законопроект может быть оспорен в Конституционном суде, что приведёт к юридическим разногласиям по поводу дискриминации.

Что изменится в системе государственной службы

На фоне сокращения числа госслужащих на более чем 43 тысячи человек за последние 5 лет новые требования могут стать дополнительным барьером для кандидатов. Те, кто не прошёл службу или не подходит по здоровью, смогут претендовать на должность только в случае медсправки о непригодности.

Как это будет работать на практике

Если законопроект примут:

  • Каждый мужчина до 60 лет, претендующий на госдолжность, должен будет предоставить подтверждение о прохождении военной службы.
  • Кандидаты, проходившие только курсы или военную кафедру, не смогут быть назначены.
  • Учебные заведения введут новые программы подготовки с акцентом на национальный сопротивление, включая практическую часть.

На данный момент законопроект находится на стадии рассмотрения в профильном комитете. В случае положительного решения его вынесут на голосование в сессионный зал в ближайшее время. Для многих кандидатов это может означать необходимость пройти военную службу до начала карьеры в государственной службе.

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