30-летняя Бьянка Цензори, жена 47-летнего американского рэпера Канье Уэста, снова оказалась в центре скандала из-за своего наряда, который вызвал бурю возмущения среди жителей Майорки. Находясь вместе с мужем и сестрой Анжеликой на рынке и в магазинах испанского острова, Бьянка выбрала для прогулки откровенно провокационный наряд. Она была одета в топ из крупной сетки, под которым не было ничего, и микрошорты, которые закрывались спереди полосой кожи, но едва ли скрывали ягодицы. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на news.com.au.

Канье Уэст, в свою очередь, был одет в пару джинсов, толстовку с надписью Army и солнцезащитные очки. Он стоял немного в стороне, наблюдая за происходящим, пока Бьянка, не обращая внимания на взгляды прохожих, ходила от прилавка к прилавку.

Местные жители не скрывали своего шока. Они не могли поверить, что под сеткой топа Бьянки действительно ничего нет. «Люди были в ужасе. Было слышно, как они спрашивали: ‘Это ее настоящий сосок?'», — поделился один из очевидцев. Вся ситуация вызвала шквал возмущения среди испанцев, которые не могли понять, как такая нагота могла остаться без последствий.

Тем не менее, несмотря на критику, законодательство Испании позволяет женщинам загорать топлес в общественных местах без страха быть арестованными. Это стало возможным благодаря каталонскому закону о равенстве, который действует с 2020 года. В соответствии с этим законом, власти не могут запретить женщинам появляться топлес, что делает такую наготу законной в некоторых случаях. Однако откровенный образ Бьянки был воспринят как «неуместный», что вызвало волну осуждения.

Многие возмущенные испанцы задавались вопросом: «Почему эту женщину не арестовали за непристойное поведение?» Некоторые утверждали, что если бы это был кто-то не из знаменитостей, его бы немедленно наказали.

Хотя закон и не запрещает подобное поведение, местные жители явно не ожидали, что кто-то с таким откровенным видом пройдет по публичным местам без последствий.

Ранее мы писали о том, что Бьянка Цензори почти голая покаталась на роликах (фото).