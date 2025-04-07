Понедельник, 7 апреля, 2025
1 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Ожидаемые +15 на горизонте: синоптик назвала дату потепления в Украине

Ожидаемые +15 на горизонте: синоптик назвала дату потепления в Украине

В понедельник, 7 апреля, погодные условия в Украине будут существенно отличаться в зависимости от региона: в одних областях ожидается снег, в других – дожди, а местами осадков не будет вообще. Температурные показатели будут также варьироваться – от ночных заморозков до +12°C.

Такой прогноз озвучила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, самая большая вероятность снегопадов будет наблюдаться на севере страны, дожди охватят юго-восток, а в других регионах существенных осадков не ожидается.

«Ожидается порывистый северо-западный ветер, который иногда может достигать штормовых значений – от 15 до 20 м/с», – добавила Диденко.

По словам Натальи Диденко, в ближайшую ночь заморозки ожидаются в западных, северных и центральных регионах Украины, за исключением Днепропетровской области. Также местами температура опустится ниже нуля на территории Одесской и Николаевской областей. В остальных областях ночью прогнозируется от +2 до +6 градусов.

В течение дня 7 апреля температура будет колебаться в зависимости от региона: на западе и севере страны воздух прогреется до +1…+4 градусов, в центральной части будет от +2 до +5, в Днепропетровской области возможно потепление до +7. В южных регионах ожидается +3…+6, а на востоке – теплее всего: до +9…+12 градусов тепла.

В столице, по прогнозу синоптика, понедельник ознаменуется небольшим снегом или мокрым снегом, сильным ветром северо-западного направления и ночными заморозками в пределах 0…–2 градуса. Днем температура поднимется до +1…+3 градуса.

Также Наталья Диденко сообщила, что холодная погода с ночными заморозками продержится всю неделю. Ожидаемое потепление начнется только на Вербное воскресенье. Повышаться температура начнет 12 апреля, но не стремительно. О дневных максимумах в пределах +15 градусов можно говорить с 16 апреля. Правда, в это время небо затянет облаками, кое-где будет накрапать дождь.

Раньше мы рассказывали, что синоптики предупреждали киевлян, что после потепления придет внезапный холодный фронт.

Горячее за неделю

Общество

Мирные инициативы и экономическое партнерство: главные заявления встречи Сибиги с Рубио

0
3 апреля министр иностранных дел Украины провел встречу с...
Статьи

Как и когда лучше всего сажать картошку: 10 советов огородников

0
Узнайте, когда и как правильно сажать картошку, чтобы получить хороший урожай. 10 полезных советов по посадке картофеля для дачников и огородников.

Міноборони зацікавлене у співпраці зі США у сфері оборонних інновацій — заступник міністра

0

Китай має унікальні переваги для швидкого розвитку нових галузей — прем’єр КНР

0
Статьи

День ангела Мелании 2025: поздравления и открытки 6 апреля

0
Православная церковь 6 апреля чтит память преподобной Мелании...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Кому бот, а кому – почти человек: почему для искусственного интеллекта должны действовать разные правила в зависимости от роли
Следующая статья
Тизер третьего сезона «Игры в кальмара»: неожиданный анонс от Netflix

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.