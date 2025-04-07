Ожидаемые +15 на горизонте: синоптик назвала дату потепления в Украине

В понедельник, 7 апреля, погодные условия в Украине будут существенно отличаться в зависимости от региона: в одних областях ожидается снег, в других – дожди, а местами осадков не будет вообще. Температурные показатели будут также варьироваться – от ночных заморозков до +12°C.

Такой прогноз озвучила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, самая большая вероятность снегопадов будет наблюдаться на севере страны, дожди охватят юго-восток, а в других регионах существенных осадков не ожидается.

«Ожидается порывистый северо-западный ветер, который иногда может достигать штормовых значений – от 15 до 20 м/с», – добавила Диденко.

По словам Натальи Диденко, в ближайшую ночь заморозки ожидаются в западных, северных и центральных регионах Украины, за исключением Днепропетровской области. Также местами температура опустится ниже нуля на территории Одесской и Николаевской областей. В остальных областях ночью прогнозируется от +2 до +6 градусов.

В течение дня 7 апреля температура будет колебаться в зависимости от региона: на западе и севере страны воздух прогреется до +1…+4 градусов, в центральной части будет от +2 до +5, в Днепропетровской области возможно потепление до +7. В южных регионах ожидается +3…+6, а на востоке – теплее всего: до +9…+12 градусов тепла.

В столице, по прогнозу синоптика, понедельник ознаменуется небольшим снегом или мокрым снегом, сильным ветром северо-западного направления и ночными заморозками в пределах 0…–2 градуса. Днем температура поднимется до +1…+3 градуса.

Также Наталья Диденко сообщила, что холодная погода с ночными заморозками продержится всю неделю. Ожидаемое потепление начнется только на Вербное воскресенье. Повышаться температура начнет 12 апреля, но не стремительно. О дневных максимумах в пределах +15 градусов можно говорить с 16 апреля. Правда, в это время небо затянет облаками, кое-где будет накрапать дождь.

Раньше мы рассказывали, что синоптики предупреждали киевлян, что после потепления придет внезапный холодный фронт.